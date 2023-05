100 Jahre ASV Gutenbrunn: Aus Kirtagsraufern wurde ein Erfolgsteam

Einer der ältesten Waldviertler Sportvereine lässt sich hochleben. Als ATUS Gutenbrunn gegründet feiert der ASV heuer sein hundertjähriges Bestehen. Was den Verein prägte und was noch alles auf dem Plan steht, erklärt der langjährige Obmann Wolfgang Pecksteiner im Gespräch mit der NÖN.

Den Grundstein für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte legte Pecksteiner in den 70ern gewissermaßen selbst, durch seine Freundschaft mit dem Sohn des damaligen Bürgermeisters aus dem benachbarten Bärnkopf. Bald hieß der Verein zwischenzeitlich sogar Gutenbrunn/Bärnkopf, und das obwohl sich die beiden Ortschaften nicht besonders leiden konnten. „Gutenbrunner und Bärnkopfer haben sich nicht recht mögen. Am Kirtag ist immer gerauft worden“, erinnert sich Pecksteiner. Der Fußball vereinte die Streithähne, und fortan kämpfte sich das „Jahrhundertteam“ unter der Leitung von Trainer Hermann Kamptner stetig durch das Waldviertler Unterhaus nach oben, bis 1993 in der Oberliga West.

Verein putzt sich zum Jubiläum heraus

Noch heute erinnern die Namen Schibany, Hofer oder Pecksteiner am Blankett an die großen Zeiten des ASV. Ihre Wurzeln haben die Gutenbrunner nie vergessen. Jung und alt sind auch abseits vom Sportlichen mit Herzblut bei der Sache, und sorgen dafür, dass der Verein im Jubiläumsjahr in alter Frische erstrahlt. „Wir haben die Ausschank und Küche neu eingerichtet, in den Kabinen Boden, Decken und Duschen renoviert. Das alles hat 30.000 Euro gekostet“, rechnet Pecksteiner. Gestemmt wurde das durch die Vereinskasse, Zuwendungen und viele hunderte, freiwillige Einsatzstunden. Nicht umsonst ist Gutenbrunn ein Arbeiter-Sportverein. Die Entwicklung geht stetig weiter, als nächstes werden die in die Jahre gekommenen Betreuerbänke erneuert, „und ich habe schon wegen einem neuen Flutlicht angesucht“, verrät der Obmann. Zum Hunderter will der Verein mit Unterstützung der Gemeinde außerdem ein eigenes Buch auflegen.

Darüber hinaus soll auch der sportliche Bereich nicht zu kurz kommen, Pecksteiner möchte im Sommer frisches Blut in die Mannschaft pumpen: „Es wird auch etwas in die Mannschaft fließen, wir wollen uns wieder verstärken.“ Dabei wird auch er wieder die Fäden ziehen, so wie er das seit 1980 als Sektionsleiter und in den letzten zehn Jahren als Obmann tat. Ans Aufhören denkt Pecksteiner nicht: „Solange ich gesund bin und es mir Spaß macht, bleibe ich noch da.“

Gefeiert wird mit einem großen Sportlerfest von 14. bis 16. Juli – neben Clubbing, Frühschoppen, Kabarett (Walter Kammerhofer) und Konzert (echt guad) gibt‘s mit Kleinfeldturnier und dem Spiel der ASV-Legenden gegen das Copa-Pele-Team um Andi Herzog & Co. auch sportliche Höhepunkte.