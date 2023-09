Kartenspiele: Auch der Trainer musste gehen

Gegen den Kremser SC II musste sich der ASV Gutenbrunn vor eigenem Publikum 2:3 geschlagen geben. Richtig brisant wurde es dabei in der Schlussphase. Gerade erst hatte Roman Grudl die Gutenbrunner mit seinem zweiten Treffer in Führung gebracht (71.), binnen drei Minuten drehte der KSC die Partie aber wieder um und läutete damit eine hitzige Schlussphase ein, in der noch zwei weitere Personen des Feldes verwiesen wurden (schon nach einer Stunde sah der Kremser Julian Lehner Gelb-Rot).

Strittige Entscheidungen von Schiedsrichter Emre Dilmen seien dafür der Auslöser gewesen, schildert ASV-Obmann Wolfgang Pecksteiner. Das Fass zum Überlaufen brachte ein vermeintliches Foul an Michael Temper, der gerade einen vielversprechenden Angriff zum Ausgleich gestartet hatte. Der Schiedsrichter ließ weiterlaufen, Temper reklamierte lautstark und kassierte dafür seine zweite gelbe Karte.

Der Ausschluss des Mittelfeldspielers ließ die Emotionen vollends hochkochen. „Wenn heutzutage ein gebürtiger Türke ein Spiel pfeift, uns solche Fehlentscheidungen trifft, kann man sich eh vorstellen, was da zu hören ist“, beschreibt Pecksteiner die Stimmung, will die Wortlaute aber nicht wiederholen. Auch Gutenbrunn-Coach Ronald Angerer ließ sich zu einer Beleidigung hinreißen, sah dafür glatt Rot.

Angerer musste auf die Tribüne, statt ihm sammelte Pecksteiner einige Minuten als Trainer. Der Versuch, noch einen Punkt zu holen, ging schief. Es blieb aber emotional - ohne weitere Verwarnungen. Gut möglich, dass der Obmann am Wochenende im Derby gegen die SG Sallingberg/Ottenschlag noch einmal als Trainer einspringen muss. Angerer wird wohl nicht auf der Trainerbank sitzen dürfen.