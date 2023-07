Große Sause zum 100-Jahr-Jubiläum: Auch Andi Herzog & Co. feierten mit

Als erst vierter Waldviertler Fußballverein, der erste im Bezirk Zwettl, beging der ASV Gutenbrunn sein 100-Jahr-Jubiläum. Das wollte gefeiert werden. So stand das gesamte Wochenende im Zeichen des runden Geburtstags. Mit einem Clubbing am Freitag sowie Kleinfeldturnier, Kabarett und Konzert am Samstag ging's los. Am Sonntag gab es den großen Höhepunkt mit Festakt und anschließendem Spiel des ASV-Legenden gegen die österreichischen Kicker-Legenden vom Copa-Pele-Team.

Doch ehe am Sonntag wieder das runde Leder in den Mittelpunkt rückte, standen am Vormittag beim Festakt die vielen ehrenamtlichen Helfer des ASV Gutenbrunn im Rampenlicht. NÖFV-Vizepräsident Reinhard Litschauer, Hauptgruppen-Obmann Werner Vogl und Gruppenobmann Johann Gschossmann überreichten für deren langjährige Tätigkeit Ehrungen an Ronald Angerer, Birgit Barth, Christian Barth, Roman Grudl, Manuel Kashofer, Helga Pecksteiner, Mario Pecksteiner, Alfred Richter jun., Veronika Richter, Alfred Richter sen., Elfriede Richter, Sabine Strohmaier, Peter Wallmüller und Tanja Laher. Obmann Wolfgang Pecksteiner erhielt das NÖFV-Ehrenzeichen in Silber-Gold.

Lob für Zusammenarbeit und Engagement

In seiner Festansprache wies Obmann Peckstainer auf die vielen sportlichen Erfolge des Vereins hin - nicht zuletzt auf die vielen Jahre in der Oberliga West. „Unser Zusammenhalt brachte den Erfolg, denn die meisten Spieler waren damals aus den Gemeinden Gutenbrunn und Bärnkopf“, so Pecksteiner. Er dankte allen Mitgliedern, Funktionären, Sponsoren und seiner Familie für ihren Einsatz. Bürgermeisterin Adelheid Ebner informierte über die Gründung und den Werdegang des Vereins, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und lobte die gute Arbeit von Wolfgang Pecksteiner und seinem Team. Lukas Brandweiner, Abgeordneter zum Nationalrat versprach für eines der nächsten Spiele die Patronanz zu übernehmen. Bezirkshauptmann Markus Peham betonte, dass nur die gute Zusammenarbeit und das Engagement alles Beteiligten solche Erfolge ermöglicht.

Zum Abschluss stand dann wieder der Spaß im Vordergrund. Mit dem Spiel der ASV-Legenden gegen das Copa-Pele-Team fand das Jubiläumswochenende seinen Ausklang. Obmann Pecksteiner rief als Platzsprecher die Spieler des Team Copa Pele einzeln auf. Begleitet von Fußballkindern schritten die Fußballgrößen zum Mittelkreis und präsentierten sich dem begeisterten und zahlreich erschienenen Publikum.

Bereits beim Aufwärmen hatten sie gezeigt, dass sie das Fußball spielen und das Schmäh führen nicht verlernt haben. Dem Team Copa Pele unter Leitung von Anton Pfeffer gehörten in Gutenbrunn folgende Spieler an: Wolfgang Knaller, Markus Suttner, Thomas Flögel, Andreas Ogris, Hannes Reinmayr, Andreas Herzog, Herbert Gager, Gerald Strafner, Marcus Pürk, Andreas Lasnik, Patrick Wolf, Christopher Drazan und Reinhard Kienast.

Gutenbrunner Legenden forderten Keeper Knaller

Die Spieler des Teams ASV-Legenden wehrten sich tapfer gegen die Übermacht der ehemaligen Nationalspieler. Sie überzeugten durch ihren Einsatz und ihre Spielfreude. Immer wieder gelangten sie vor das Tor von Wolfgang Knaller und konnten sogar drei Treffer erzielen. Mit etwas mehr Glück hätten sie sogar das eine oder andere Mal öfter das Runde in das Eckige versenken können. Die Unterstützung durch das Publikum regte die Fußballer immer wieder zu neuen Angriffen und engagierten Verteidigungsaktionen an.

Erstaunlich war die große Anzahl von Austauschspielern. So konnten sehr viele der ehemaligen Stammspieler beim Match eingesetzt werden. Die Spieler des ASV waren: Ronald Angerer, Michael Brunner, Alexander Einfalt, Stefan Erlebach, Martin Fertl, Christian Hackl, Walter Hausleitner, Walter Hofer, Peter Kampleitner, Manuel Kashofer, Leopold Kreipl, Martin Leitner, Mate Balasz, Mario Moser, Thomas Palatka, Josef Pecksteiner, Mario Pecksteiner, Alexander Pfeffer, Reinhard Ram, Markus Rametsteiner, Sanel Ramic, Alfred Richter, Franz Schibany, Erwin Schibany, Jörg Schnelzer, Pierre Sperl, Erwin Strohmaier, Szabolca Török und Erwin van Djik.

Übrigens: Das Match endete 13:3 für das Copa-Pele-Team. Fünf Minuten vor Schluss der Partie meinte der Platzsprecher Pecksteiner frei nach Toni Pfeffer: „Recht hoch werden wir das Match nicht mehr gewinnen.“