Nächster Langzeit-Ausfall: Schulterblessur bei Verteidiger

Bittere Pillen hatte der ASV Gutenbrunn in Stein zu schlucken. Nicht nur, dass man 1:3 verlor, verletzte sich unmittelbar vor der Pause auch noch Vaclav Latal so schwer an der Schulter, dass die Herbstsaison für ihn frühzeitig gelaufen ist.

Bei einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler knapp vor dem Strafraum zog sich der Verteidiger einen Schlüsselbeinbruch zu. Für die Behandlung musste das Spiel für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Für Latal ging es vom Sportplatz weg ins Krankenhaus nach Krems zur Erstbehandlung. Die notwendige Operation für der Tscheche in einem Spital in seiner Heimat vornehmen lassen.

Latal ist nicht der einzige längerfristig verletzte Spieler bei Gutenbrunn. Vor einem Monat zog sich schon Mittelfeldspieler Moritz van Dijk eine Verletzung zu, die seine Herbstsaison vorzeitig beendete. Die Trainings rufen ebenso Ausfälle hervor: Roman Grudl und Alexander Hofer müssen beide pausieren. Die Reserve hat auch mit Ausfällen zu kämpfen, zwei Spieler werden die nächsten Spiele nicht bestreiten können.

„Schauen wir mal, wie es mit dem Lazarett weitergeht“, sagt Obmann Wolfgang Pecksteiner vor den letzten beiden Spielen der Herbstsaison. Im nächsten Spiel gegen Kirchschlag will Gutenbrunn am Freitag mit stark geschwächter Truppe trotzdem einen Sieg einfahren.