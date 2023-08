Remis gerettet: Der Torhüter als Torjäger

Der ASV Gutenbrunn ging mit neuer Motivation in das erste Saisonspiel der Saison 2023/24 - vergessen ist die Relegations-Niederlage gegen Langschlag. Die Sommerpause und wenigen Kaderveränderungen haben der Mannschaft gut getan. Beim Auftakt gegen Droß rettete dennoch Torhüter Thomas Bauernfried das Unentschieden. Und zwar als Torschütze!

Nach einem mühsamen Einstieg war Gutenbrunn zweimal in Rückstand geraten, vergab viele Chancen zum neuerlichen Ausgleich. Die reguläre Spielzeit war dann bereits vorbei - fünf Minuten gab es an Nachspielzeit. Hier warfen die Heimischen buchstäblich alles nach vorne. In der 94. Minute rollt einer der letzten Angriffe, wurde aber zum Eckball geklärt. Dabei hielt es auch Torhüter Thomas Bauernfried nicht mehr in seinem Kasten. Man kennt das Szenario - meist ändert sich durch den zusätzlichen Angreifer im Strafraum wenig. Doch diesmal zahlte sich der Mut, das eigene Tor verwaist zu lassen, aus.

Denn bei der Corner-Flanke wurde Bauernfried zum größten Mann auf dem Platz. Der Ball kam auf ihn zu. Der 35-Jährige schraubte sich nach oben und köpfelte das Spielgerät zum Ausgleich ins Netz. „Es war eigentlich recht einfach: Angriff von uns, sie haben abgewehrt, Corner für uns, Corner reingespielt, Kopfball, Tor!“, schilderte Obmann Wolfgang Pecksteiner den außergewöhnlichen Moment. Bis auf ein kleines Gerangel passierte nämlich nichts mehr. Gutenbrunn hatte den 1:2-Rückstand in letzter Sekunde egalisiert, den Punkt geholt.

„Das ist natürlich schon ein Wahnsinn“, vergegenwärtigt sich Pecksteiner noch einmal, dass sein Torhüter zum Ausgleich genetzt hat. Blickt man auf Bauernfrieds Karriere zurück war es bereits der dritte Treffer des Torhüters - allerdings der erste in 399 Spielen in der Kampfmannschaft. Zweimal war er bereits in der Reserve erfolgreich, da kam er im Herbst 2011 allerdings beidemale als Feldspieler zum Einsatz.