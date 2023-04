Albrechtsberg marschiert weiter Richtung Titel

Werbung

Droß - Albrechtsberg 0:3. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht, der Tabellenführer gab gleich in der Anfangsphase den Takt vor. Nach 13 Minuten durfte die Markel-Elf dann auch bereits das erste Mal jubeln. Nach einer Flanke war Legionär Michal Krcmarik mit dem Kopf zur Stelle und brachte Albrechtsberg verdient in Führung. Während Droß in der ersten Hälfte durch einen Schuss von Clemens Czipin nur einmal gefährlich wurde, sorgte Michal Krcmarik in der 37. Spielminute mit seinem zweiten Treffer bereits für die Vorentscheidung im Spiel. Abermals versenkte er den Ball mit dem Kopf im Tor der Droßer.

Direkter Freistoßtreffer sorgt für Endstand

Nach dem Seitenwechsel sahen die 350 Zuschauer im Waldstadion ein unverändertes Bild. Albrechtsberg drückte auf das 3:0. In der 67. Minute scheiterte Stürmer Lukas Krcmarik per Freistoß noch knapp. 13 Minuten später machte der Legionär dann aber den Deckel drauf. Dieses Mal landete sein Freistoß im Tor der Heimischen. Droß hatte kurz vor dem Ende des Spiels noch die Chance auf den Ehrentreffer, der Ball ging aber nur an die Latte. Der Tabellenführer durfte sich nach dem Schlusspfiff über seinen 14. Saisonsieg freuen und ist in dieser Saison noch immer ungeschlagen.

Stimmen zum Spiel

Droß-Trainer Michael Mantler: „Uns fehlt im Moment die Qualität im Spiel nach vorne. Albrechtsberg ist kompakt gestanden und hat sich am Ende verdient durchgesetzt.“

Statistik:

Droß - Albrechtsberg 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (13.) Krcmarik, 0:2 (37.) Krcmarik, 0:3 (80., Freistoß) Krcmarik

Karten: Mantler (62., Gelbe Karte Kritik), Stöller (75., Gelbe Karte Kritik), Czipin (32., Gelbe Karte Foul), Sinek (20., Gelbe Karte Foul), Tanrikulu (73., Gelbe Karte Kritik)Krcmarik (88., Gelbe Karte Kritik), Teufel (34., Gelbe Karte Foul)

Droß: Weber Alexander, Stöller, Mantler (86. Becker), Weber Jochen (78. Müllner), Scharringer, Pavelek, Nestroj, Vorlaufer, Sinek, Goldnagl (HZ. Tanrikulu), Czipin (78. Perr)

Albrechtsberg: Krcmarik Michal, Krcmarik Lukas, Kuznik (65. Gromann), Öttl, Ivanov, Haidl, Markel, Donabaum, Pichler, Steyrer, Teufel (75. Strasser)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Govedarevic