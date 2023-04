Erster Sieg im Frühjahr

Werbung

Droß - Krumau 5:1. Nach dem 1:1 im Derby gegen Lichtenau und der überraschend klaren Niederlage in Sallingberg wollte Droß gegen Krumau zum ersten Mal in der Rückrunde voll anschreiben. Dementsprechend motiviert und spielbestimmend ging die Mannschaft von Trainer Michael Mantler ins Spiel. Während die ersten Möglichkeiten der Heimischen noch ungenutzt blieben, sorgte Michael Stöller in der 29. Spielminute für die verdiente Führung. Nach einem Corner kam der Ball zum Abwehrspieler und Stöller netzte zum 1:0 ein.

Eigenfehler führt zum Ausgleich

Gleich nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit in der Droßer-Hintermannschaft und Lubomir Zeleznik sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich in der 47. Spielminute. Doch auch nach dem 1:1 blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. In der 65. Minute bekam die Mantler-Elf nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Michal Pavelek übernahm die Verantwortung und brachte Droß wieder zurück auf die Siegerstraße.

Drei Tore in 20 Minuten

Nur fünf Minuten nach dem 2:1 legten die Heimischen bereits nach. Krystof Nestroj traf nach einer Hereingabe aus rund 20 Metern zum 3:1, ehe sich Jochen Weber in der 86. Spielminute auch noch in die Torschützenliste eintragen konnte. Den Endstand von 5:1 stellte Dominic Sinek her, der den zweiten Strafstoß der Gastgeber an diesem Nachmittag souverän verwandelte.

Die Stimmen zum Spiel

Droß-Trainer Michael Mantler: „Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und haben verdient gewonnen. Mit dem Eigenfehler haben wir uns das Leben zwischenzeitlich selber schwer gemacht.“ Krumau-Trainer Adolf Höllerer: „An die Leistung vom Martinsberg-Spiel haben wir leider nicht anknüpfen können. Droß hat sich den Sieg verdient.“

Statistik:

Droß - Krumau 5:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (29.) Stöller, 1:1 (47.) Zeleznik, 2:1 (65., Elfmeter) Pavelek, 3:1 (70.) Nestroj, 4:1 (86.) Weber, 5:1 (87., Elfmeter) Sinek

Karten: Madl (87., Gelbe Karte Kritik), Lukasik (69., Gelbe Karte Foul), Reiter (56., Gelbe Karte Foul), Müller (53., Gelbe Karte Foul)

Droß: Mantler, Weber, Weber, Pavelek, Nestroj (72. Fassl), Goldnagl, Stöller (81. Müllner), Vorlaufer, Sinek, Scharringer, Czipin (76. Hofbauer)

Krumau: Höllerer, Reiter, Zeleznik, Lukasik, Braun, Madl, Eggenberger, Höchtl, Bestvina, Müller (80. Heinreichsberger), Müller (80. Heinreichsberger)

102 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Palgetshofer