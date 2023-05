Droß verliert trotz Überzahl

Droß - Martinsberg 0:1.

Statistik:

Droß - Martinsberg 0:1. Gegen den Tabellenneunten aus Martinsberg erwischte Droß einen katastrophalen Start ins Spiel. Bereits nach acht Minuten musste Goalie Bernhard Scharringer den Ball aus dem Netz holen. Droß-Innenverteidiger Hubert Goldnagl spielte den Ball auf Martinsberg-Stürmer Michal Rossmann und der Legionär brachte die Gäste früh in Führung. Nach dem Rückstand übernahmen die Heimischen dann das Kommando, richtig zwingende Torchancen konnte sich die Elf von Trainer Michael Mantler aber nicht herausspielen.

Harte Entscheidung bei Platzverweis

Ab der 36. Spielminute mussten die Martinsberger dann in Unterzahl agieren. Nach einem Foulspiel schickte Schiedsrichter Levan Emnadze Jakob Plieweis vorzeitig unter die Dusche - eine harte Entscheidung des Unparteiischen. Auch in Überzahl tat sich Droß schwer, die Gastgeber agierten ausschließlich mit hohen Bällen, was den Gästen in die Karten spielte. Am Ende blieb es beim schmeichelhaften 1:0 für Martinsberg obwohl Droß über 90 Minuten die bessere Mannschaft war.

Stimmen zum Spiel

Droß Sportlicher Leiter-Stellvertreter Thiemo Tiefenbacher: „Wir haben nur auf ein Tor gespielt aber uns trotzdem keine richtige Chance erarbeiten können. Bei uns ist im Moment leider der Wurm drinnen.“

Torfolge: 0:1 (8.) Rossmann

Karten: Vorlaufer (82., Gelbe Karte Foul), Stöller (81., Gelbe Karte Foul), Mantler (65., Gelbe Karte Kritik), Pavelek (66., Gelbe Karte Unsportl.)Ableitinger (72., Gelbe Karte Unsportl.), Führer (23., Gelbe Karte Unsportl.), Plieweis (36., Rote Karte Torchancenverh.), Pritz (66., Gelbe Karte Unsportl.)

Droß: Scharringer, Rauch (HZ. Weber), Stöller, Pavelek, Weber Alexander, Czipin, Vorlaufer, Nestroj (77. Perr), Fassl (60. Müllner), Sinek, Goldnagl

Martinsberg: Plieweis, Pritz, Pivonka, Führer, Gauc, Temper, Ableitinger, Rossmann, Hanus, Sikora, Fragner (90+2. Hofbauer)

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Levan Emnadze