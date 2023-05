Emmersdorf schlägt in zweiter Hälfte zurück

Emmersdorf - Droß 2:2. Nach nur fünf Minuten wird Emmersdorf ein Stellungsfehler in der Innenverteidigung zum Verhängnis: Michal Pavelek kann auf 1:0 für Droß stellen. Danach spielen die Emmersdorfer gut mit, Chancen schauen aber keine dabei heraus.

Weitaus gefährlicher bleibt Droß: In der 26. Minute unterläuft Emmersdorf ein Fehler in der Vorwärtsbewegung, den Pavelek für das frühe 2:0 nutzt.

„Wir haben schon geglaubt, dass es dem Samstagsspiel geschuldet ist“, sagt Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt mit Verweis auf das 1:2 gegen Weiten nur zwei Tage zuvor. „Aber in der zweiten Halbzeit sind wir immer besser ins Spiel gekommen.“

Schnell der Anschlusstreffer

Tatsächlich fackeln die Emmersdorfer nach dem Seitenwechsel nicht lange: Minute 53, idealer Pass von Simon Höllerschmid und Michal Jilek schließt im Eins-gegen-eins mit dem Droßer Keeper Bernhard Scharringer zum 1:2 ab.

Droß bleibt auch in Hälfte zwei gefährlich, schießt einmal an die Latte und hat noch drei, vier Topchancen, der dritte Treffer will aber nicht gelingen. Und daraus schlägt Emmersdorf kurz vor Schluss Kapital: langer Ball von Karl Brantner und Michael Böhm lässt seine Emmersdorfer den Ausgleich bejubeln.

In den letzten Minuten hätte Emmersdorf die Partie dann sogar fast gedreht gehabt: Bei ein, zwei Eckbällen bahnte sich das 3:2 an und einmal wäre David Pemmer auf und davon gewesen, der Unparteiische entschied aber umstrittenerweise auf Abseits. Damit teilten sich Emmersdorf und Droß die Punkte.

Martin Hamerschmidt, Trainer, SCU Emmersdorf: „Wir waren dann dem 3:2 näher als Droß, aber wir sind zufrieden mit dem 2:2.“

Statistik:

Emmersdorf - Droß 2:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (5.) Pavelek, 0:2 (26.) Pavelek, 1:2 (53.) Jilek, 2:2 (84.) Böhm

Karten: Vorlaufer (74., Gelbe Karte Foul)

Emmersdorf: Leimer; Stöger, Zatloukal, Brantner, Simon Höllerschmid; Salek, Scherer (80. Groissböck); Böhm, Tobias Höllerschmid, Mayer (60. Pemmer); Jilek (60. Schweiger).

Droß: Rauch, Mantler, Müllner (65. Hofbauer), Fassl, Czipin, Vorlaufer, Scharringer, Weber, Stöller (72. Tanrikulu), Pavelek (88. Perr), Nestroj

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Ratzberger