Emmersdorf erkämpft Punkt gegen Titelkandidaten

Werbung

Emmersdorf - Kirchschlag 3:3. Die Emmersdorfer hatten schon gegen Tabellenführer Albrechtsberg eine gute Leistung gezeigt aber trotzdem verloren. Im ersten Heimspiel im Frühjahr gegen Kirchschlag – ebenfalls Titelkandidat – wollte die Elf von Trainer Martin Hamerschmidt daran anschließen.

Und das gelang ihr! „Wir sind sehr aggressiv in die Partie reingegangen, haben gut begonnen“, lässt Hamerschmidt die Anfangsphase Revue passieren. Trotzdem waren es die Kirchschlager, die in Führung gingen: Daniel Blabensteiner traf per Weitschuss.

Emmersdorf ließ sich davon aber nicht entmutigen, spielte weiter mutig nach vorn. Und das zeigte Wirkung: Angriff über die linke Seite, nach einer Flanke zur Mitte wurde der Ball noch einmal geklärt, dann setzte Roman Danek aber perfekt David Pemmer in Szene – 1:1.

„Da ist es mir dann so vorgekommen, dass Kirchschlag etwas nervös geworden ist“, sah Hamerschmidt, wie seine Truppe auf das 2:1 zusteuerte. Denn nach insgesamt einer guten halben Stunde verlängerte Michal Jilek eine Flanke von der rechten Seite mit dem Kopf und Michael Böhm konnte, alleine vor dem Tor stehend, auf 2:1 stellen.

David Pemmer lässt Emmersdorf jubeln

Der Rückstand schmeckte Kirchschlag so gar nicht. Das Resultat war viel Druck der Gäste nach dem Seitenwechsel, dabei auch viele lange Bälle nach vorn. So konnte Kirchschlag nach nicht einmal zehn Minuten einen Stellungsfehler der Emmersdorfer ausnutzen – 2:2 durch Daniel Blabensteiner.

Kirchschlag drückte weiter an, wollte unbedingt die drei Punkte einfahren, um an den spielfreien Albrechtsbergern dran zu bleiben. Und tatsächlich konnten die Gäste den Spielstand neuerlich auf den Kopf stellen: Nach einem Eckball traf Mario Blabensteiner per Kopf zur Kirchschlager 3:2-Führung.

Die Emmersdorfer gaben aber auch nach diesem Rückstand nicht auf. Während sich die Gäste in den letzten Minuten darauf konzentrierten, den knappen Vorsprung zu verteidigen, preschten die Emmersdorfer mit einer super Aktion noch einmal nach vorn: Danek steckte die Kugel durch auf den kurz davor eingewechselten Jakob Lerch, der wiederum Jilek bedient. Kirchschlag kann Jilek nur noch mit einem Foul stoppen – Elfmeter! Und David Pemmer lässt seine Emmersdorfer jubeln – 3:3!

Stimmen zum Spiel:

Martin Hamerschmidt, Trainer, SCU Emmersdorf: „Die Mannschaft kann wirklich stolz auf sich sein. Läuferisch wie kämpferisch war es eine sehr gute Leistung. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Tore: Heim Michael Böhm (33.), Heim David Pemmer (16.), Heim David Pemmer (86., Elfmeter), Gast Daniel Blabensteiner (8.), Gast Daniel Blabensteiner (53.), Gast Mario Blabensteiner (72.)

Emmersdorf: Clemens Leimer, Matthias Stöger, Karl Brantner, Bronislav Salek, Michael Böhm, David Pemmer, Jakub Zatloukal, Simon Höllerschmid, Tobias Höllerschmid, Roman Danek, Michal Jilek, Michael Peirleitner, Alexander Scherer, Janis Nico Lämmerhofer, Jakob Buxbaum, Richard Schweiger, Jakob Lerch, Alexander Scherer (67. statt Tobias Höllerschmid), Jakob Lerch (82. statt Matthias Stöger)

Kirchschlag / Waldv.: Jiri Navratil, Franz Freistetter, Mario Blabensteiner, Niki Pop, Stefan Geyer, Armin Ruth, Samuel Sartori, Silvester Zottl, Daniel Blabensteiner, Martin Kreipl, Matthias Maurer, Florian Simhandl, Bernhard Führer, Jan Leitner, David Hackl, Michael Müller, Jan Leitner (72. statt Daniel Blabensteiner), Michael Müller (83. statt Mario Blabensteiner)

Karten: Bronislav Salek (41. Gelb Foul), Matthias Stöger (65. Gelb Foul), Michael Böhm (90. Gelb Foul), Daniel Blabensteiner (41. Gelb Unsportl.)