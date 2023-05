Wichtiger Sieg für Droß

Droß - Weiten 3:2 (1:0). Die Hausherren erwischten beim Heimspiel gegen Weiten einen Blitzstart ins Spiel. Nach wenigen Sekunden durfte die Mannschaft von Trainer Michael Mantler schon das erste Mal jubeln. Legionär Michal Pavelek brachte einen Stanglpass zur Mitte, wo Felix nur noch einschieben brauchte. Die Gäste aus Weiten fanden in den ersten 45 Spielminuten nicht wirklich ins Spiel. Mit dem 1:0 für Droß ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Standardsituation bringt 2:0

Die 75 Zuschauer im Waldstadion mussten sich bis zur 59. Minute gedulden, bis sie den zweiten Treffer im Spiel sahen. Droß-Verteidiger Niklas Vorlaufer verwandelte per Kopf nach einer Standardsituation. Nur zwei Minuten später kam Weiten aber bereits zum Anschlusstreffer. Nach einem Gestocher war der eingewechselte Ahmet Delic zur Stelle und verkürzte auf 2:1. 20 Minuten vor dem Ende der Partie stellte Droß aber schon wieder auf 3:1. Fabian Perr wurde auf die Reise geschickte und verwertete souverän. Die Gäste kamen in der 72. Minute noch einmal zurück ins Spiel. Nach einem Standard traf Lukas Höfinger zum 3:2. In den letzten Minuten konnte Droß-Torhüter Bernhard Scharringer den wichtigen Sieg für die Heimmannschaft festhalten.

Stimmen zum Spiel

Droß-Trainer Michael Mantler: „Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, es war ein ganz wichtiger Sieg für uns.“

Statistik:

Droß - Weiten 3:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (1.) Becker, 2:0 (59.) Vorlaufer, 2:1 (61.) Delic, 3:1 (70.) Perr, 3:2 (72.) Höfinger

Karten: Vorlaufer (61., Gelbe Karte Foul), Stöller (67., Gelbe Karte Foul), Gedl (80., Gelbe Karte Unsportl.)Bergwein (77., Gelbe Karte Foul), Maurer (90., Gelbe Karte Foul), Kurnik (32., Gelbe Karte Foul), Haberl (58., Gelbe Karte Foul)

Droß: Fassl, Nestroj, Vorlaufer, Czipin, Pavelek (56. Gedl), Stöller, Becker (HZ. Perr), Weber, Goldnagl (85. Grulich), Scharringer, Reithner

Weiten: Bacaliu (60. Delic), Kreutner, Maurer, Höfinger, Steininger, Stix, Kralovic, Haberl Rafael, Vogler, Bergwein, Kurnik

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Yasar Erkol