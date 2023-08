Gruber schießt Jauerling zum ersten Sieg

Jauerling - Gutenbrunn 4:0. Weil am nächsten Wochenende die zweite Runde des großen Nachwuchsturniers Jauerling-Cup steigt, haben die Maria Laacher die Partie gegen den ASV Gutenbrunn auf Dienstag vorgezogen. Und die Elf von Trainer Christopher Raith macht von Beginn an klar, dass sie die Auftaktniederlage gegen Leiben vier Tage zuvor vergessen machen will.

Nur neun Minuten sind gespielt, als Neo-Stürmer Markus Gruber einen Eckball zur Mitte bringt und sein vormaliger Loosdorfer Offensivkollege Elvis Dirvaru mit dem Kopf auf 1:0 stellt. Und in dieser Tonart geht es weiter. Immer wieder bedienen die Jauerlinger Goalgetter Gruber mit guten Lochpässen. Nach knapp 20 Minuten gibt's nach einem Foul an der Strafraumgrenze Elfmeter: Gruber lässt sich die Chance nicht entgehen und stellt auf 2:0.

Lupenreiner Hattrick

Und damit hat die Gruber-Show endgültig begonnen: Nur gut eine Minute nach dem 2:0 ist Gruber wieder zur Stelle - 3:0. Und nach gut einer halben Stunde schnürt Gruber mit dem 4:0 einen lupenreinen Hattrick - 4:0.

Kurz darauf muss Gutenbrunns Jakub Beranek wegen einer Tätlichkeit gegen Jauerlings Sechser Matthias Thalinger mit Rot vom Platz. „Das war eine klare Sache“, sagt Jaulering-Coach Christopher Raith.

In Überzahl lassen die Maria Laacher in Hälfte zwei nichts anbrennen, kommen noch zu einigen Chancen. Es bleibt beim glatten 4:0, mit dem die Jauerlinger nun in der zweiten Partie angeschrieben haben.

Stimmen zum Spiel

Christopher Raith, Trainer, SV Jauerling: „Ich glaube, heute haben wir das Glück gehabt, das wir am Freitag vielleicht nicht hatten. Aber man muss sagen, dass der Sieg absolut gerechtfertigt war. Wir haben dann nur noch gegen zehn Mann gespielt und hätten noch ein paar Tore schießen können.“

Statistik:

Jauerling - Gutenbrunn 4:0 (4:0).

Torfolge: 1:0 (9.) Dirvaru, 2:0 (20., Elfmeter) Gruber, 3:0 (21.) Gruber, 4:0 (35.) Gruber.

Gelbe Karten: Dirvaru (32. Kritik); Temper (75. Foul), Grudl (77. Foul).

Rote Karten: ; Beranek (39. Tätl.).

Jauerling: Kiss; Gruber-Dinc, Lukas Eder, Frohner, Glaninger (63. Oliver Kremser); Thalinger (72. Jakob Eder), Satzl (63. Kamleitner); Staffenberger (HZ. Reinhard Kremser), Dirvaru, Werner; Markus Gruber.

Gutenbrunn: Bauernfried; Zeinzinger (HZ. Temper), Schnelzer, Hausleitner (65. Van Dijk), Blanar, Florreither (HZ. Gundacker), Latal, Beranek, Huber (HZ. Hofbauer), Hofer (69. Grudl), Ehn.

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Celikkiran.