Leiben verzeichnet optimalen Start

Jauerling - Leiben 0:2. Während bei Jauerling das von Loosdorf geholte Duo Elvis Dirvaru und Markus Gruber deren Pflichtspieldebüt feierten, hatte Leibens Neo-Coach Oliver Cepera lediglich Rückkehrer Daniel Heher in die Mannschaft zu integrieren. Und die ersten 40 Minuten gehörten klar den Gästen. Bereits in der vierten Minute fiel ein Schuss von Benjamin Dörr zu schwach aus. Dörr war es auch, der nur wenige Augenblicke nach einer Flanke von Christopher Fürst zur nächsten Chance kam.

Fuchs mit Traumtor zur Führung

Auf der anderen Seite setzte Florian Satzl nach Vorarbeit von Walter Staffenberger klar über das Gehäuse von Leibens Keeper Juraj Svec. In der 18. Minute zeichnete sich Jauerlings Schlussmann Peter Kiss bei einem Schuss von Christopher Fürst aus. Doch in der 30. Minute war der Torhüter der Jauerlinger machtlos. Jan Fuchs nahm sich aus der Distanz ein Herz und zimmerte den Ball in die Kreuzecke, sehr zur Freude von Trainer Oliver Cepera.

Petrik zur Stelle

Nur zwei Minuten später erhöhten die Gäste bereits auf 2:0. Einen Freistoß von der Mittelauflage legte Qendrim Morina zur Mitte ab und Kristian Petrik vollendete per Volley. Die Leibener machten weiter Druck. Christopher Fürst scheiterte abermals an Kiss. Erst kurz vor dem Seitenwechsel tauchten die Jauerlinger wieder gefährlich vor dem Tor von Svec auf. Der Torhüter blieb beim Duell gegen Walter Staffenberger siegreich. Markus Gruber setzte nach und kam im Strafraum zu Fall. Die lautstarken Reklamationen der Heimischen ließen Referee Johann Allinger kalt und er ließ weiterspielen.

Zerfahrene zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel war auch der Schwung der Leibener unterbrochen. Die Jauerlinger waren bemüht, doch zumeist war ein Stückwerk. Zudem herrschte mehr Kampf und Krampf, als spielerische Finesse. Nach einer Stunde ein Energieanfall von Markus Gruber. Der durchdringende Stürmer wurde noch vor dem Strafraum von Rene Hollnsteiner zu Fall gebracht. Der fällige Freistoß landete in der Mauer. Bei einem Drehschuss von Elvis Dirvaru hatten die Leibener Glück. Der Ball ging knapp am Tor vorbei. In der 70. Minute verpasste Qendrim Morina die Vorentscheidung. Der Angreifer scheiterte nach Vorarbeit von Christopher Fürst an Keeper Kiss. Im Gegenstoß brachte Markus Gruber den Ball ideal in die Mitte. Der eingewechselte Reinhard Kremser hatte den Anschlusstreffer am Fuß, doch setzte den Ball neben das Gehäuse.

Leibens neuer Trainer Oliver Cepera peitschte seine Mannschaft zum Sieg über Jauerling. Foto: Raimund Bauer

Petrik verpasst Vorentscheidung

Eine Viertelstunde vor dem Ende tankte sich Kristian Petrik durch und lief alleine auf Kiss zu. Im Eins-gegen-Eins-Duell blieb der Torhüter siegreich. In den letzten fünf Minuten waren die Gäste dem 3:0 näher als Jauerling dem Anschlusstreffer. Einzig bei einem Schuss von Elvis Dirvaru zeichnete sich Torhüter Svec mit einer Parade aus. Somit blieb es beim Auswärtserfolg von Leiben.

Stimmen zum Spiel:

Oliver Cepera, Trainer SV Leiben: „Wir hätten den Sack in der ersten Hälfte schon zumachen können. So wurde es in der zweiten Halbzeit noch einmal hektisch. Aber die Jungs haben guten Fußball gespielt und drei Punkte beim selbst ernannten Titelmitfavoriten kann sich schon sehen lassen.“

Statistik:

Jauerling - Leiben 0:2 (0:2).

Torfolge: 0:1 (30.) Fuchs, 0:2 (33.) Petrik.

Gelbe Karten: Dirvaru (68. Kritik), Glaninger (67. Foul), Gruber (54. Kritik), Satzl (26. Foul); Morina (62. Foul), Dörr (66. Foul).

Jauerling: Kiss; Glaninger (75. Thalinger), Frohner, Lukas Eder, Gruber-Dinc; Staffenberger (55. Reinhard Kremser), Oliver Kremser (75. Weber), Satzl, Werner; Dirvaru, Markus Gruber.

Leiben: Svec; Kiefer, Hollnsteiner, Selajmi Morina, Baireder; Christopher Fürst, Heher, Fuchs, Dörr (68. Rötzer); Qendrim Morina (85. Gerlich), Petrik (85. Weiss).

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Allinger.