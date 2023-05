Bittere Niederlage für Krumau

Krumau - SG Sallingberg / Ottenschlag 1:2 (1:1). Das Tabellenschlusslicht aus Krumau startete fulminant ins Spiel. Bereits nach fünf Minuten bekamen die Heimischen einen Elfmeter zugesprochen. Nach einem Foulspiel an Lukas Müller zeigte Schiedsrichter Ibrahim Kocyigit auf den Punkt. Adam Hilek übernahm die Verantwortung und brachte die Gastgeber in Führung. Nur drei Minuten später durften dann auch die Gäste das erste Mal jubeln. Eine Standardsituation verteidigte Krumau schlecht und Antonin Hynek verwandelte zum 1:1.

Daniel Müllner hält Sieg fest

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Krumauer immer wieder zu ihren Chancen. Die beste vergab Daniel Eggenberger, der einen Verteidiger aus kurzer Distanz anschoss. In der 69. Spielminute gingen die Gäste dann das erste Mal in Führung. Pascal Zeller traf per Distanzschuss aus rund 25 Metern. Kurz vor dem Schlusspfiff hatten die Heimischen noch die Riesenchance auf den Ausgleich, doch Sallingberg/Ottenschlag-Torhüter Daniel Müllner hielt mit einer starken Parade die drei Punkte fest.

Stimmen zum Spiel

Krumau-Trainer Adolf Höllerer: „Wir haben super gespielt und waren meiner Meinung nach über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Leider haben wir unsere Chancen nicht nutzen können.“

Statistik:

Krumau - SG Sallingberg / Ottenschlag 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (5., Elfmeter) Hilek, 1:1 (8.) Hynek, 1:2 (69.) Zeller

Karten: Hilek (33., Gelbe Karte Foul), Lukasik (45., Gelbe Karte Foul)Roth (4., Gelbe Karte Foul), Delalic (85., Gelbe Karte Kritik), Celik (70., Gelbe Karte Foul), Piringer (39., Gelbe Karte Kritik), Kurz (90+3., Gelbe Karte Unsportl.)

Krumau: Höchtl, Steiner, Hilek, Zeleznik, Madl, Bestvina, Mörx, Müller (58. Sripamai), Lukasik, Eggenberger (77. Heinreichsberger), Braun

SG Sallingberg / Ottenschlag: Delalic, Roth (90+2. Hammerl), Zeller, Müllner, Hynek, Stummer (66. Celik), Sedlacek, Korabarov, Piringer, Bruckner, Kurz

77 Zuschauer, Schiedsrichter: Ibrahim Kocyigit