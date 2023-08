Klare Niederlage für Krumau

Krumau - Weiten 0:4 (0:1). Die Gäste aus Weiten kamen von Beginn an besser ins Spiel. Krumau tat sich schwer gegen den spielerisch überlegenen Gegner und kam selbst kaum zu gefährlichen Aktionen. Folgerichtig ging Weiten nach 21 Spielminute dann verdient in Führung. Legionär Rene Lukac versenkte den Ball im Tor von Krumau-Torhüter Christian Madl. Die Gäste hätten ihre Führung vor der Pause noch ausbauen können, scheiterten aber an der Chancenauswertung.

2:0 gleich nach der Halbzeit

Nur eine Minute nach Wiederanpfiff folgte dann der zweite Treffer für Weiten. Miroslav Kralovic erhöhte auf 2:0. Auch danach waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und erarbeiteten sich Chance um Chance. Eine davon nutzte Alexander Weißengruber, der vor Madl an den Ball kam und dann leichtes Spiel hatte. In der Nachspielzeit folge dann der zweite Treffer von Weißengruber. Nach einem Stangenschuss staubte der Offensivspieler zum Endstand ab.

Stimmen zum Spiel

Adolf Höllerer, Trainer Krumau: „Wir haben in den 90 Minuten fast keine einzige Torchance gehabt. Weiten war einfach klar besser als wir.“

Statistik:

Krumau - Weiten 0:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (21.) Lukáč, 0:2 (46.) Kralovic, 0:3 (75.) Weißengruber, 0:4 (90+2.) Weißengruber.

Gelbe Karten: Steiner (76. Foul); Furtlehner (15. Foul).

Krumau: Madl; Kucerka, Eggenberger (75. Pühringer), Lukasik (51. Schmidt), Steiner, Lukas Steininger, Mörx, Bestvina, Lukas Müller, Höchtl, Hammer.

Weiten: Vogler; Robert Stix (63. Andreas Steininger), Schmid, Lukáč (85. Kremser), Georg Stix, Kralovic, Furtlehner, Kurnik (85. Haberl), Kreutner (71. Weißengruber), Höfinger (63. Schindele), Esch.

112 Zuschauer, Schiedsrichter: Jasmin Duran.