Langschlag macht die Tür weit auf

Gutenbrunn - Langschlag 0:3. Das Relegations-Hinspiel lockte am Mittwochabend 250 Zuschauer nach Gutenbrunn. „Die Autos sind runtergestanden bis zum Marktplatz“, freute sich ASV-Obmann Wolfgang Pecksteiner über großes Interesse am Spiel des Jahres für beide Mannschaften.

Darin wirkten die Gäste von Beginn an abgebrühter, ließen gegen die Hausherren nur wenig zu. „Sie sind hinten stärker als wir, und im Mittelfeld auch ein bisschen überlegen“, sagte Pecksteiner. Seine Mannschaft fand beim Stand von 0:0 zwar eine gute Chance vor, die Jakub Beranek nach einer Flanke aber knapp vergab, nach einer knappen halben Stunde stand es dann aber 0:1. David Reif zog ab und traf mit einem Tausendguldenschuss via Innenstange ins Tor (27.).

Reif sorgt für „sehr gute Ausgangsposition“

Auch im zweiten Durchgang blieb Langschlag am Drücker, und bekam in der 67. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Stanislav Pacholik zum 2:0 verwertete. Für das dritte Tor der Gäste sorgte wieder Reif, der diesmal mit Hilfe der Unterkante der Latte traf (71.).

„Gratulation an die Jungs, die sich mit diesem hochverdienten Sieg eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in 2 Tagen geschaffen haben. Die Türen für den Aufstieg in die 1. Klasse stehen sehr weit offen“, war Langschlag-Trainer Hermann Kreindl hocherfreut.

Wichtige Stammkräfte fehlen im Rückspiel

Für Gutenbrunn ist das 0:3 im Heimspiel eine unerwartet hohe Hypothek, die am Samstag (17.30 Uhr) in Langschlag nur schwer zurückzuzahlen ist. „Es war nicht unser Tag, sie sind aber auch besser als wir, das muss man so sagen. Das wird nicht aufzuholen sein, wir werden dort nicht 4:0 gewinnen“, stellt Pecksteiner klar. Zudem fehlen im Rückspiel mit Stürmer Martin Blanar und Mittelfeldspieler Pascal Schibany zwei wichtige Stammspieler. Auch bei Langschlag dürfte, aufgrund einer Hochzeit, wichtige Akteuere fehlen.