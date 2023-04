Beranek-Goldtor bringt drei Punkte

Werbung

Gutenbrunn - Lichtenau 1:0. Es war keine Glanzleistung, die Gutenbrunn zum Sieg reichte. Für den ASV war es das erste Spiel nach einer langen witterungsbedingten Pause. „Und so haben wir auch gespielt“, schmunzelte Obmann Wolfgang Pecksteiner. „Wir waren vielleicht optisch etwas überlegen, aber es war wirklich kein überragendes Spiel von uns.“

Stürmer Jakub Beranek kam immerhin schon vor dem einzigen Treffer des Tages zu guten Chancen. „Das waren zwei Hunderter, die hätte er schon machen müssen“, so Pecksteiner. Insgesamt traf sein Team zweimal an die Stange, schoss nach einem Querpass aus guter Position über das Tor. In der 72. Minute ließ Beranek die heimischen Fans schließlich jubeln, schloss eine Einzelaktion zum 1:0-Endstand ab.

Statistik:

Gutenbrunn - Lichtenau 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (72.) Beranek

Karten: Schibany (84., Gelbe Karte Unsportl.)

Gutenbrunn: Florreither, Temper (80. Schibany), Blanar, Bauernfried, Hausleitner, Huber (73. Van Dijk), Hofer Alexander, Gundacker Marcel (90+1. Hofer), Latal, Hofbauer, Beranek

Lichtenau: Landauer, Völker, Engelmaier, Hohenegger, Teichtmeister (84. Höllerer), Schwarz (66. Schnait), Rihs, Mistelbauer, Heider (84. Geisler), Zach, Rauscher (73. Renz)

77 Zuschauer, Schiedsrichter: Fanica Popov