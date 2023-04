Pöggstall versalzt Jauerling den Auftakt

Werbung

Jauerling - Pöggstall 1:2. Endlich war es auch für den SV Jauerling so weit: Nach der spielfreien Runde und der abgesagten Partie in Gutenbrunn sind die Maria Laacher am Samstagnachmittag in die Frühjahrsmeisterschaft gestartet.

Und gegen Pöggstall läuft es zu Beginn nicht schlecht aus Sicht der Hausherren. „Wir sind gut in die Partie gestartet, haben den Großteil des Spiels gemacht“, sagt Jauerlings Trainer Christopher Raith. Stürmer Tomas Nagy hat auch gleich zweimal die Führung am Fuß, bringt den Ball aber nicht im Tor unter.

Daraus schlagen die Pöggstaller Kapital, um vorzulegen: Nach einer guten halben Stunde Spielzeit fasst sich Lukas Schmid bei der Strafraumgrenze ein Herz, zieht volley ab und versenkt den Ball unhaltbar im rechten Eck – 0:1.

Sebastian Müller mit der Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel ist die Partie dann etwas zerfahren, beide Teams kommen zu Halbchancen. Kurz nach der 70. Minute unterläuft der Jauerlinger Innenverteidigung aber ein Fehler, der Ball verspringt sich, Pöggstalls Sebastian Müller setzt nach, läuft alleine auf Keeper Kilian Zeilinger zu und trifft zur 2:0-Vorentscheidung.

Danach machen die Gastgeber auf, was Pöggstall noch einige Chancen bringt. Zeilinger kommt aber gut heraus, steht hinten sicher und verhindert so ein drittes Gegentor.

In der Schlussminute schlagen dann auch die Jauerlinger noch zu: Der eingewechselte Reinhard Kremser bedient mit einer Flanke Matthias Thalinger, der per Kopf zum 1:2 trifft. Für den Ausgleich bleibt aber zu wenig Zeit: Pöggstall nimmt die drei Punkte vom Jauerling mit. Die Raith-Elf tritt nun gleich am Ostermontag bei Gutenbrunn an.

Stimmen zum Spiel:

Christopher Raith, Trainer, SV Jauerling: „Die Spielidee, die wir uns ausgemacht hatten, hat die Mannschaft bei unserem Tor sehr gut umgesetzt. Schade nur, dass es so spät war.“

Statistik:

Jauerling - Pöggstall 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (32.) Schmid, 0:2 (71.) Müller, 1:2 (90.) Thalinger

Karten: Staffenberger (45., Gelbe Karte Foul), Thalinger (73., Gelbe Karte Foul)

Jauerling: Zeilinger; Frohner, Eder, Doza, Frühwald; Staffenberger, Polonyi; Werner, Gril, Jan Kremser (57. Thalinger); Nagy (71. Reinhard Kremser).

Pöggstall: Čikoš, Schmid, Siebenhandl, Schmid, Klammer (85. Prammer), Sommer, Stieger, Pospichal, Pichler (85. Sandler), Turcar, Müller

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Norbert Lenk