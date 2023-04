Jauerling macht sich selbst das Leben schwer

Werbung

Jauerling - SG Sallingberg / Ottenschlag 3:4. Jauerling macht das Spiel, Sallingberg/Ottenschlag das 1:0. Die zweite Rückrundenpartie, die die Maria Laacher nach dem Absagereigen nun endlich bestreiten konnten, beginnt gar nicht nach Wunsch. Die Heimischen drücken an, Sallingberg/Ottenschlag startet einen Konter, den Matthias Stummer perfekt abschließt - 1:0-Führung der Gäste nach nur fünf Minuten.

Die Jauerlinger haben die richtige Antwort parat: Eine schöne Kombination im Strafraum der Gäste, die Julian Gril vollendet - 1:1 nur zwei Minuten nach Tor Nummer eins. Aber wiederum nur zwei Minuten später neuerlicher Jubel bei den Gästen: Wieder ist es ein Konter, dieses Mal trifft Marek Sedlacek - 2:1 für Sallingberg/Ottenschlag.

Und das war nicht das einzige Sedlacek-Tor am Samstagnachmittag: Kurz vor der Pause stellt Sedlacek nach einem schönen Spielzug auf 3:1 für die SG. Sehr zum Leidwesen von Jauerlings Coach Christopher Raith: „Wir haben versucht, das Spiel zu machen, und das haben wir auch, wir waren drückend, aber mit den zwei Kontertoren und dem schön herausgespielten war es billig, wie wir uns verkauft haben. Wir haben ihnen zu viele Räume gegeben.“

Auf Anschlusstreffer folgt Gelb-Rot

Nach dem Seitenwechsel hat Jauerling dann noch mehr vom Spiel und erzwingt 20 Minuten vor Schluss auch ein Eigentor der Gäste - Anschlusstreffer zum 2:3. Die Gastgeber setzen alles daran, neuerlich auszugleichen, dann aber der Rückschlag: Max Frohner sieht seine zweite Gelbe Karte und muss vom Spielfeld. „Das hat uns das Genick gebrochen“, sagt Raith, der die Entscheidung scharf kritisiert: Frohner hatte den Ball an die Hand bekommen, Raith machte aber ein „klares Abseits“ der Gäste zuvor aus, Frohners zweite Gelbe hätte es für Raith daher gar nicht geben dürfen.

In Überzahl macht die SG Sallingberg/Ottenschlag in Person von Antonin Hynek dann den Sack zu - 2:4. Die Jauerlinger können nur noch auf 3:4 verkürzen: Hoher Ball auf Stürmer Tomas Nagy in den Sechzehner, Pavel Korabarov „klärt“ mit beiden Händen (Raith: „Das war wie beim Handball.“) und Samuel Doza verwertet den obligatorischen Elfmeter - 3:4-Endstand.

Christopher Raith, Trainer, SV Jauerling: „Leider haben wir nicht die Leistung erbracht, die wir erbringen könnten, die wir im Herbst auch schon erbracht haben.“

Statistik:

Jauerling - SG Sallingberg / Ottenschlag 3:4 (1:3)

Torfolge: 0:1 (5.) Stummer, 1:1 (7.) Gril, 1:2 (9.) Sedlacek, 1:3 (44.) Sedlacek, 2:3 (70.) Frohner, 2:4 (85.) Hynek, 3:4 (90., Elfmeter) Doza

Karten: Frohner (84., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Frohner (40., Gelbe Karte Foul)Korabarov (90., Gelbe Karte Unsportl.), Sedlacek (83., Gelbe Karte Foul)

Jauerling: Zeilinger; Staffenberger, Valls Polonyi, Frohner, Werner, Eder, Frühwald (87. Dotter), Nagy, Doza, Gril, Thalinger (60. Kremser)

SG Sallingberg / Ottenschlag: Hammerl Oliver (67. Hammerl), Müllner, Göstl, Zeller, Korabarov, Stummer (31. Piringer), Bruckner, Sedlacek Dominik, Hynek, Sedlacek Marek, Roth (78. Delalic)

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Herbert Anderl