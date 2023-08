Mit Zwirner zum ersten Sieg

eit dem Start in die neue Saison läuft die zweite Mannschaft des Kremser Sportclubs nun in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau auf. Nachdem man am ersten Spieltag zu Hause gegen Emmersdorf als Verlierer vom Platz gegangen war, konnte sich die Truppe von Trainer Günther Mayer im Derby gegen Droß mit 3:0 durchsetzen und feierte den ersten Sieg in der neuen Liga.

Gegen Emmersdorf hütete noch Einsertorhüter Alen Bakal das Tor. Aufgrund einer Oberschenkelzerrung konnte er gegen Droß aber nicht mitwirken. Für ihn sprang der Tormanntrainer und Vorstandsvorsitzender des KSC, Christian Zwirner, in die Bresche und absolvierte sein erstes Pflichtspiel seit Oktober 2019. „Mir wurde am Freitag Bescheid gegeben, dass sie mich brauchen. Jedoch war das schon vor der Saison besprochen, dass ich einspringe, wenn Not am Mann ist. Ich muss schon sagen, dass ich vor dem Match ein bisschen aufgeregt war, da ich sehr lange nicht mehr auf dem Platz gestanden bin. Ich habe mich aber extrem gefreut gegen Droß zu spielen, da ich die Mannschaft schon aus der Jugend kannte und da oben zu spielen einfach cool ist“, erzählte Zwirner nach dem Spiel.

Seit Winter trainiert der 34-Jährige mit Christoph Riegler einen ehemaligen Bundesligaprofi. Laut Zwirner helfe ihm das Training mit Riegler und Zweiergoalie Anton Pfaller, um fit zu bleiben. „Ich genieße die Zusammenarbeit mit den beiden sehr. Am Anfang war das natürlich eine große Umstellung, auf einmal so einen großen Spieler wie Riegler zu trainieren. Normal war ich es gewöhnt, meine eigene Erfahrung aus vielen Jahren einfließen lassen zu können. Dadurch, dass Rixi aber ein gestandener Bundesligatormann war, musste ich da natürlich ein bisschen was umstellen“, gibt Zwirner Einblicke in sein Tormanntraining.

Neben den guten Leistungen der ersten Mannschaft freut Riegler auch die Entwicklung der zweiten Garde: „Nach dem kleinen Umbruch im Sommer haben wir in Droß eine gute Leistung gezeigt. Die Burschen geben Gas, das passt sehr gut. Der Verein läuft aktuell generell extrem gut und es macht mir großen Spaß da mitzuziehen. Auch mit den Jungs vom Hügel dazu ist es einfach, wie man es sich immer erträumt hat.“