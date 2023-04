KRUMAU - JAUERLING Jauerling zu stark für Krumau

Foto: NÖN, BERT BAUER

D as Tabellenschlusslicht aus Krumau zeigte gegen Jauerling in der ersten Hälfte eine gute Leistung. Am Ende musste sich die Höllerer-Elf aber mit 3:0 geschlagen geben.