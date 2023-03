Lange Zeit auf Augenhöhe

Im Duell zwischen Krumau und Kirchschlag lag die Favoritenrolle ganz klar bei den Gästen. Doch gleich von Beginn an konnten die Heimischen mit dem Gegner gut mithalten. In den ersten 45 Minuten hatten die Krumauer sogar die besseren Möglichkeiten auf die Führung. Ondrej Lukasik und Manuel Hammer vergaben aber aus aussichtsreichen Positionen und somit ging es torlos in die Kabine.

Drei Tore innerhalb von nur sechs Minuten

Nach dem Seitenwechsel machten sich die Krumauer das Leben selbst schwer. Kirchschlag wurde quasi zum Tore schießen eingeladen. Von der 54. bis zur 60. Spielminute musste die Mannschaft von Trainer Adolf Höllerer gleich drei Gegentore hinnehmen. Den Treffern von Mario Blabensteiner, Samuel Sartori und Daniel Blabensteiner ging jeweils ein Eigenfehler der Heimischen voraus. In der 66. Spielminute schwächten sich die Krumauer dann auch noch selbst. Phuripat Sripamai bekam innerhalb von einer Minute zwei gelbe Karten und musste das Spielfeld verlassen.

Die Stimmen zum Spiel

Krumau-Trainer Adolf Höllerer: „Wir können mit der Leistung in der ersten Hälfte sehr zufrieden sein. Leider haben wir den Gegner zum Tore schießen eingeladen.“

Krumau - Kirchschlag / Waldv. 0:3 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Krumau/Kamp, 60 Zuseher, SR Klaus Kainberger

Tore:

0:1 Mario Blabensteiner (54.)

0:2 Samuel Sartori (56.)

0:3 Daniel Blabensteiner (60.)

Krumau: C. Madl - D. Bestvina, G. Müller, S. Höchtl - D. Eggenberger (78. J. Heinreichsberger) - L. Zeleznik - O. Lukasik - L. Steininger - M. Hammer (62. P. Sripamai), G. Braun (73. A. Harrauer) - L. Müller; G. Latzenhofer, J. Mörx

Trainer: Adolf Höllerer

Kirchschlag / Waldv.: J. Navratil - G. Fischer - M. Blabensteiner (76. B. Führer), N. Pop, S. Geyer, S. Sartori - S. Zottl - D. Blabensteiner (88. E. Hajdarpasic) - M. Kreipl, M. Maurer - M. Müller (73. D. Hackl); J. Leitner, M. Bayreder, P. Löschenbrand

Trainer: Philipp Dazinger

Karten:

Gelb: Lukas Steininger (16., Foul), Sebastian Höchtl (38., Foul), Ondrej Lukasik (4., Unsportl.), Phuripat Sripamai (66., Foul) bzw. keine

Gelb-Rot: Phuripat Sripamai (66., sonst.) bzw. keine