Krumau holt ersten Punkt im Frühjahr

Krumau - Martinsberg 0:0. Im Duell mit Martinsberg gingen die Krumauer als klarer Underdog ins Spiel. Doch das Tabellenschlusslicht hatten vor allem in der ersten Hälfte die besseren Chancen. Sowohl Neuzugang Lubomir Zeleznik als auch Adam Hilek scheiterten aber in den ersten 45 Minuten am starken Martinsberg-Torhüter Marek Hanus. Krumau-Spieler Daniel Eggenberger hatte Hanus hingegen schon überwunden, legte sich den Ball aber zu weit vor und brachte den Ball nicht mehr im Tor unter.

Nach dem Platzverweis aufgehört zu spielen

Nur neun Minuten nach dem Seitenwechsel spielten die Heimischen in Folge in Überzahl. Martinsbergs Jakob Plieweis wurde nach einem Foul von Schiedsrichter Mario Wallner vom Spielfeld verwiesen. Mit einem Mann mehr taten sich die Krumauer dann aber schwerer als davor. Dem Tabellenletzten fehlte die Durchschlagskraft um sich am Ende des Spiels den ersten Sieg in dieser Saison zu holen.

Die Stimmen zum Spiel

Krumau-Trainer Adolf Höllerer: „Wir haben in der ersten Hälfte super gespielt und den Ball leider nicht im Tor untergebracht. Nach der roten Karte haben wir aber komplett aufgehört Fußball zu spielen.“

Tore:

Krumau: Christian Madl, Dusan Bestvina, Georg Müller, Daniel Eggenberger, Adam Hilek, Lubomir Zeleznik, Ondrej Lukasik, Lukas Steininger, Gabriel Braun, Lukas Leidenfrost, Lukas Müller, Gabriel Latzenhofer, Julian Mörx, Sebastian Höchtl, Manuel Hammer, Alexander Harrauer, Julian Mörx (77. statt Daniel Eggenberger), Sebastian Höchtl (84. statt Lukas Steininger)

Martinsberg: Marek Hanus, Jan Fragner, Patrik Sikora, Jakob Plieweis, Manuel Pritz, Christoph Permoser, Michal Rossmann, Andreas Engelhart, Manfred Führer, Friedrich Ableitinger, Roman Pivonka, Peter Pichler, Jonas Hofbauer, Niklas Lammeraner, Simon Hofer, Alexander Schildorfer

Karten: Adam Hilek (53. Gelb Unsportl.), Friedrich Ableitinger (67. Gelb Foul), Manfred Führer (90. Gelb Foul), Jakob Plieweis (54. Rot Foul)