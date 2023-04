Leiben gewinnt Derby dank Blitzstart

Werbung

Leiben – Emmersdorf 4:0. Die Vorzeichen waren klar. Leiben ging im Nachbarschaftsderby gegen Emmersdorf als Favorit in die Partie. Die Hausherren legten gleich los wie die Feuerwehr. Christopher Fürst mit der Vorarbeit und Legionär Kristian Petrik vollendete bereits in der ersten Minute zum 1:0. Zwar trafen die Gäste aus einem Eckball durch Bronislav Salek die Außenstange, doch das Kommando hatten die Leibener über. Ein Tor von Qendrim Morina wurde noch wegen Abseitsstellung aberkannt, aber der zweite Treffer von Petrik hatte seine Gültigkeit. Der aufgerückte Marco Baiireder mit der idealen Hereingabe und der Stürmer vollendete.

Rückfall nach einer halben Stunde

Die Heimischen schalteten danach einen Gang zurück und Emmersdorf kam vor allem durch Konterangriffe sowie Freistöße gefährlich vor das Tor. So setzte Goalgetter Michal Jilek das Spielgerät nur knapp neben das Tor. Auf der anderen Seite scheiterte Kilian Kiefer gleich zwei Mal am herausragend agierenden Emmersdorf-Keeper Clemens Leimer. Bei einer abgerissenen Flanke von David Pemmer musste sich hingegen Leibens Schlussmann Juraj Svec gehörig strecken. Svec blieb auch in der 33. Minute gegen Jilek siegreich und war dafür verantwortlich, dass die Heimischen mit einem 2:0 in die Pause gingen.

Frühe Vorentscheidung verpasst

Direkt nach dem Seitenwechsel drückten die Heimischen nochmals aufs Tempo und erspielten sich gefällig in den Emmersdorfer Strafraum. Doch entweder wurde der Schuss noch geblockt, oder den Leibener Offensivgeister fehlte die letzte Konsequenz. So blieben die Gäste stets gefährlich. Vor allem in der Person von Michal Jilek. Dieser hatte in der 58. Minute abermals sein Privatduell mit Leiben-Keeper Svec, der zum wiederholten Mal in diesem Spiel die Oberhand behielt.

Per Kopf zum 3:0

In der 71. Minute versuchte sich Qendrim Morina von der Strafraumgrenze. Sein Schussversuch war jedoch leichte Beute für Leimer. Nur eine Minute später die Entscheidung. Innenverteidiger Selamja Morina ging mit nach vorne. Seinen Distanzkracher wehrte Leimer noch zur Seite ab. Beim anschließenden Flankenball war der baumlange Innenverteidiger jedoch mit dem Kopf zur Stelle und erzielte das 3:0. In der Schlussviertelstunde schwanden bei den Gästen die Kräfte und Leiben kombinierte sich weiterhin gefällig in den Strafraum. So traf Christopher Fürst in der 78. Minute die Außenstange. In der 81. Minute erhöhte Kristian Petrik per Abstauber nach Fürst-Schuss sein Torkonto und stellte auf 4:0.

Norbert Aigner, Trainer SV Leiben: „Es war ein Spiegelbild der letzten Wochen. Wir hätten das Spiel viel früher klar machen können. Emmersdorf hat zwar kein Tor geschossen, war dennoch immer gefährlich.“

Statistik:

SV Leiben - SCU Emmersdorf 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (2.) Petrik, 2:0 (14.) Petrik, 3:0 (73.) Morina, 4:0 (82.) Petrik.

Karten: Brandhofer (86., Gelbe Karte Unsportl.), Svec (16., Gelbe Karte Foul), Petrik (26., Gelbe Karte Kritik), Hollnsteiner (55., Gelbe Karte Unsportl.)Höllerschmid (28., Gelbe Karte Foul), Brantner (56., Gelbe Karte Foul), Scherer (77., Gelbe Karte Unsportl.)

Leiben: Svec; Rötzer (69. Dörr), Hollnsteiner, Selajmi Morina, Baiireder; Heiß, Fuchs; Kiefer (73. Weiss), Qendrim Morina, Fürst (83. Brandhofer); Petrik.

Emmersdorf: Leimer; Stöger, Brantner, Zatloukal, Tobias Höllerschmid (75. Gausterer-Mayr); Pemmer (75. Mayer), Salek, Scherer, Simon Höllerschmid; Jilek, Böhm.

99 Zuschauer, Schiedsrichter: Nafaâ Nagbou