Morina und Fuchs führen Leiben zum Heimsieg

Leiben - Jauerling 3:0. Wenns der Innenverteidiger richten muss. So ist die ersten Hälfte von Leiben gegen Jauerling schnell zusammengefasst. Dabei hatten beide Teams ihre Einschussmöglichkeiten. Zuerst scheiterte Kistrian Petrik am Jauerlinger Keeper. Auf der anderen Seite bewahrte Jan Svec sein Team vor einem Verlusttreffer nach einem Schuss von Alexander Frühwald. Einen Distanzschuss lenkte Jauerling Keeper Jakob Führer zum Corner. Aus diesem Eckball resultierte der Führungstreffer für die Heimischen. Nach einem Getümmel kam Selajmi Morina zur Kugel und vollendete zum 1:0.

Paukenschlag nach der Pause

Es dauerte gerade einmal drei Minuten in der zweiten Hälfte, als Leiben durch Mittelfeldmotor Jan Fuchs auf 2:0 erhöhte. Der Youngster nahm sich ein Herz und sein Schussversuch ging über Torhüter Führer hinweg in die Maschen. Jauerling steckte nicht auf und kam nach einem Eckball zur Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Doch Svec packte sicher zu. Die Flankenläufe von Leiben sorgten stets für Gefahr, doch am Ende fehlte oftmals die letzte Präzision. In der 69. Minute schloss Petrik zu genau ab. Der Legionär traf nur die Stange. Christopher Fürst vergab den Nachschuss. Die endültige Entscheidung in der 80. Minute. Christopher Fürst brach auf der Seite durch und seine Hereingabe kam genau zu Kristian Petrik, der sein Torkonto erhöhte. In der 83. Minute scheiterte Kilian Kiefer an Schlussmann Führer.

Statistik:

SV LEIBEN - SV JAUERLING 3:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (39.) Selajmi Morina, 2:0 (48.) Fuchs, 3:0 (80.) Petrik

Leiben: Svec; Dörr, Heiß, Selajmi Morina, Baiireder (68. Brandhofer); Qendrim Morina (87. Maier), Fuchs; Kiefer, Weiss, Christopher Fürst (81. Michael Fürst); Petrik.

Jauerling: Führer; Polonyi, Doza, Dotter; Frühwald, Staffenberger, Werner; Oswald (78. Kausl), Grill, Kremser (56. Eder).

Leiben, 50 Zuschauer, SR Tomasz Romaniuk