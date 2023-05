Stürmische zweite Hälfte

Leiben - Kirchschlag 3:0. Leiben befindet sich weiterhin im Aufwind. Die Elf von Trainer Norbert Aigner blieb zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer und zeigte auch gegen Kirchschlag dessen Torgefährlichkeit. „Es war mit Sicherheit das beste Spiel im Frühjahr. Auch Kirchschlag hat sich vor allem läuferisch stark präsentiert“, berichtete Norbert Aigner. So gingen beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause.

Morina zur Stelle

Nach dem Seitenwechsel drückte Leiben aber auf den Führungstreffer. Und dieser gelang in der 58. Minute nach einem Eckball. Der baumlange Innenverteidiger Selajmi Morina war in der Mitte zur Stelle und erzielte den Führungstreffer. Wenige Minuten später erhöhte Kristian Petrik mit einer Einzelaktion auf 2:0. Somit war die Partie entschieden. Die Gäste trafen zwar aus der Distanz noch die Stange, doch Christopher Fürst sorgte nach Vorarbeit von Kilian Kiefer für den 3:0-Endstand. Auch Leiben traf in der zweiten Hälfte einmal das Aluminium.

Statistik:

Leiben - Kirchschlag / Waldv. 3:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (58.) Morina, 2:0 (62.) Petrik, 3:0 (76.) Fürst

Karten: Geyer (79., Gelbe Karte Foul), Maurer (70., Gelbe Karte Foul)

Leiben: Svec; Rötzer, Hollnsteiner, Selajmi Morina, Kiefer; Heiß (83. Brandhofer), Fuchs; Dörr, Qendrim Morina, Fürst; Petrik.

Kirchschlag / Waldv.: Zottl, Navratil, Leitner (80. Hajdarpasic), Führer (HZ. Hackl), Blabensteiner Mario, Maurer, Sartori, Geyer, Freistetter, Blabensteiner Daniel, Müller

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Weber