Torloses Remis im Derby

Martinsberg - Kirchschlag 0:0. Die Gäste starteten fulminant in die Partie, fanden gleich in den ersten fünf Minuten zwei Großchancen auf die frühe Führung vor. „Sie haben uns zweimal mit hohen Bälle komplett überrascht. Das waren Riesenchancen, unser Tormann hat aber beide geklärt“, erklärte Martinsberg-Obmann Jan Fragner.

„Dann war es eine offene Partie, wobei die besseren Chancen wir gehabt haben“, so Fragner weiter. Noch kurz vor der Pause vergab Martin Gauc die wohl größte Möglichkeit zur Führung vom Elfmeterpunkt. Kirchschlags Torhüter hatte sich nach einem Lattenschuss energisch in den Nachschuss geschmissen, der Schiedsrichter sah ein elferwürdiges Foul. „Er ist eigentlich gut rausgekommen, der Elfer war nicht unbedingt zu geben“, gab Fragner zu. „Und wie es dann so oft ist, verschießt man solche.“

Auch im zweiten Durchgang blieben die Torhüter im Mittelpunkt, waren ein ums andere Mal im flotten Spiel zur Stelle. „Wir wären ein paar Mal alleine aufs Tor gerannt“, trauerte Fragner einem möglichen Sieg nach. Mit der Punkteteilung bleibt er im Derby in dieser Saison aber immerhin ungeschlagen.

Statistik:

Martinsberg - Kirchschlag / Waldv. 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Führer (68., Gelbe Karte Foul), Hofbauer (64., Gelbe Karte Foul)Blabensteiner (48., Gelbe Karte Foul), Kerl (41., Gelbe Karte Foul), Kreipl (20., Gelbe Karte Foul)

Martinsberg: Fragner, Rossmann, Ableitinger (89. Hofer), Hofbauer (84. Lammeraner), Hanus, Sikora, Gauc, Miant, Pritz, Führer Manfred, Temper

Kirchschlag / Waldv.: Müller, Blabensteiner Daniel (74. Hajdarpasic), Sartori, Zottl, Geyer, Kerl, Freistetter, Blabensteiner Mario (69. Führer), Kreipl (84. Fischer), Maurer, Ruth

88 Zuschauer, Schiedsrichter: Djoka Redzaj