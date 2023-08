Talente stürmten den Jauerling

Insgesamt 72 Mannschaften und an die 1.000 Jungkicker verwandelten Maria Laach an den vergangenen beiden Wochenenden zum Nachwuchsfußballmekka. Und es war vertreten, was Rang und Namen hat: von den österreichischen Spitzenklubs Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Rapid Wien, Austria Wien und Co. über internationale Vereine wie MTK Budapest bis zu den Lokalmatadoren, Gastgeber SV Jauerling, das LAZ Wieselburg und das LAZ Amstetten.

Am ersten Wochenende gingen das U9- und das U10-Turnier über die Bühne, nun folgten U11 und U13. Im Finale des U11-Bewerbs standen sich Admira Wacker Mödling und die Wiener Austria gegenüber. Und die Niederösterreicher konnten sich knapp mit 1:0 durchsetzen. Das Team des SV Jauerling belegte in der Gruppenphase mit Rang fünf den letzten Platz der Gruppe C, konnte aber gegen Hartberg ein 1:1 holen. Dritter wurde in Gruppe C das LAZ Amstetten, das dann im Viertelfinale FC Slovacko 0:1 unterlag. Das LAZ Wieselburg belegte in Gruppe A den letzten Platz.

Bei der U13 hieß es im Finale: großes Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid. Und hier gewannen die „jungen Veilchen“ mit 1:0.

„Das zweite Wochenende war genauso erfolgreich wie das erste“, freut sich Organisator Reinhard Auer vom Veranstalterverein SV Jauerling. Rund 100 Helferinnen und Helfer stemmten das Nachwuchsspektakel. „Der Aufwand ist enorm“, sagt Auer. „Aber es hat alles sehr gut funktioniert. Die Teams waren alle sehr zufrieden und haben schon zugesagt, dass sie nächstes Jahr wieder kommen.“ Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben, Mitte August 2024 soll es aber wieder so weit sein.