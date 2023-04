Pöggstaller jubelten über Kantersieg

Werbung

Der erste volle Erfolg unter Neo-Trainer Günter Schmid für Pöggstall. Seine Mannschaft ging bereits nach vier Minuten durch Clemens Klammer in Führung. Mit der Führung im Rücken versuchte Pöggstall nachzulegen. Aber auch Weiten fand einige Torchancen vor. Dennoch ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.

Weiten erzielt Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel befanden sich die Gäste im Aufwind. Legionär Bruno Cernansky sorgte für Jubelstimmung bei den mitgereisten Weiten-Anhänger. Der Angreifer erzielte den Ausgleich. Doch abermals war es Clemens Klammer, der seine Farben mit dem zweiten Treffer der Partie in Front brachte. Die endgültige Entscheidung fiel in der 80. Minute. Schiedsrichter Özkan Kerem entschied auf Elfmeter für Pöggstall. Lukas Schmid übernahm die Verantwortung und traf zum 3:1-Zwischenstand. Als Draufgabe besorgte Pascal Neuzil in der 89. Minute den 4:1-Endstand.

USC Pöggstall - USV Weiten 4:1 (1:0).

Tore: Heim Clemens Klammer (4.), Heim Clemens Klammer (61.), Heim Pascal Neuzil (89.), Heim Lukas Schmid (80., Elfmeter), Gast Bruno Cernansky (50.)

Pöggstall: Lukas Siebenhandl, Florian Schmid, Sebastian Müller, Martin Turcar, Clemens Klammer, Lukas Schmid, Jakob Pospichal, Raphael Stieger, David Sommer, Pascal Neuzil, Erik Cikos, Lukas Rabl, Simon Pichler, Markus Sandler, Maximilian Reutner, Michael Brunner, Matthias Wagner, Matthias Wagner (89. statt Clemens Klammer), Simon Pichler (89. statt Sebastian Müller)

Weiten: Florian Vogler, Andreas Steininger, Daniel Esch, Rafael Haberl, Fabian Kurnik, Georg Stix, Bruno Cernansky, Dominik Hellerschmid, Robert Stix, Visar Bacaliu, Lukas Höfinger, Denis Misslik, Thomas Maurer, Fabian Kremser, Lukas Haberl, Martin Stummer, Julian Schindele, Julian Schindele (61. statt Visar Bacaliu), Fabian Kremser (83. statt Robert Stix)

Karten: Erik Cikos (68. Gelb Foul), Pascal Neuzil (85. Gelb Unsportl.), Robert Stix (29. Gelb Foul), Florian Vogler (73. Gelb Unsportl.)