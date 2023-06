Albrechtsberg feiert Abschied aus der 2. Klasse

Für den diesjährigen Meister Albrechtsberg steht am Samstag das letzte Spiel der Saison auf dem Programm. Im Derby gegen die Spielgemeinschaft Sallingberg/Ottenschlag (Anpfiff ist um 16.30 Uhr) will sich die Markel-Elf mit einem Sieg aus der 2. Klasse verabschieden. „Wir hoffen, dass viele Zuschauer zu unserem Spiel kommen. Danach findet die Meisterfeier statt", erzählt Albrechtsberg-Sektionsleiter Christian Strasser. Die SG Sallingberg/Ottenschlag um Trainer Patrick Öhlzelt will gerne zumindest einen Punkt mitnehmen, danach wartet noch das Heimspiel gegen Kirchschlag. „Wir haben noch zwei Derbys und wollen diese positiv abschließen“, sagt Öhlzelt.

Ebenfalls am Samstag empfängt der Tabellenneunte Droß den Zweiten Gutenbrunn. Während es für Droß nur mehr um die sprichwörtliche goldenen Ananas geht, duelliert sich Gutenbrunn noch mit Kirchschlag um den zweiten Tabellenplatz, der als Belohnung eine Relegation mit dem Tabellenzweiten der 2. Klasse Waldviertel Zentral um den Aufstieg in die 1. Klasse Waldviertel mit sich bringt.

Kellerduell zwischen Emmersdorf und Krumau

Im Kellerduell treffen Emmersdorf und Krumau aufeinander. Das Tabellenschlusslicht musste sich zuletzt zu Fronleichnam mit 0:5 gegen Albrechtsberg geschlagen geben. „Sie waren einfach eine Klasse stärker als wir. Gegen Emmersdorf rechnen wir uns aber wieder Chancen aus", gibt Krumau-Trainer Adolf Höllerer die Marschroute vor. Da haben die Emmersdorfer freilich etwas dagegen. „Natürlich wollen wir da voll punkten. Michal Jilek wird wieder da sein. Wir spielen auf alle Fälle auf Sieg“, sagt Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt. Da die Emmersdorfer in der letzten Runde spielfrei sind, ist es bereits ihre letzte Partie dieser Saison.

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge gastiert Lichtenau am Samstag um 19.30 Uhr in Kirchschlag. Die Mannschaft von Reinhard Lechner ist noch immer die einzige Truppe, die in der Rückrunde noch sieglos ist. „Vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen, die letzten zwei Spiele waren sehr gut von uns", erzählt Lechner. Am Dienstag empfängt Lichtenau dann noch den SV Jauerling.

Pöggstall begeht den Abschluss seiner englischen Wochen in Martinsberg. "Vier Spiele innerhalb von zehn Tagen sind eine Herausforderung", wusste Trainer Günter Schmid schon vor dem "Monsterprogramm". Die Bilanz der bisherigen drei Spiele ist ausgeglichen: ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Gegen Martinsberg sollen laut Sektionsleiter Martin Aigner wieder drei Punkte her. "Auch wenn Pascal Neuzil fehlt, haben wir trotzdem eine starke Mannschaft, die auch in Martinsberg gewinnen kann", sagt Aigner. Bei Martinsberg spricht Obmann Jan Fragner schon jetzt vom „besten Saisonergebnis seit Langem.“ Im kommenden Heimspiel gegen Pöggstall will der spielende Funktionär „unseren Platz vorne halten. Es kommt bei uns aber immer auf die Tagesverfassung an.“

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Albrechtsberg - SG Sallingberg/Ottenschlag (Antonio Cosic); 17.30 Uhr: Droß - Gutenbrunn (E. Bajric); 18.30 Uhr: Emmersdorf - Krumau (Inal); 19.30 Uhr: Kirchschlag/Waldv. - Lichtenau (Flatzelsteiner).

Sonntag, 17.30 Uhr: Martinsberg - Pöggstall (J. Kern).

Dienstag, 13.6., 20 Uhr: Lichtenau - Jauerling (M. Schöber).