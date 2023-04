Albrechtsberger müssen Spannung hochhalten

Nach dem souveränen Derbysieg in Droß empfängt Albrechtsberg am Freitag den Tabellensechsten aus Leiben. Mit elf Punkten Vorsprung auf Kirchschlag und einem Spiel weniger kann der Herbstmeister schon für die 1. Klasse in der nächsten Saison planen. Mit von der Partie wird auch wieder Spielmacher Jakub Kuznik sein, der gegen Droß sein Comeback feierte. Leiben will allerdings an den 4:0-Derbysieg gegen Emmersdorf anschließen. „Es wird ein interessantes Spiel. Wir können auch in Albrechtsberg punkten, nur müssen wir über die 90 Minuten eine konstante Leistung bringen“, erklärt Leibens Trainer Norbert Aigner.

Für den Tabellenführer aus Albrechtsberg steht nach dem Spiel am Freitag auch noch ein Nachtragsspiel am Staatsfeiertag auf dem Programm. Gegen Martinsberg geht man als klarer Favorit ins Rennen. „Wichtig ist, dass wir jetzt nicht schon dem mit Kopf in der 1. Klasse sind und weiterhin unsere Leistung auf den Platz bringen", nimmt Albrechtsberg-Sektionsleiter Christian Strasser seine Truppe in die Pflicht, die Spannung weiter hochzuhalten. Martinsberg remisierte zuletzt gegen Kirchschlag. „Es werden wieder ein paar Spieler fehlen, aber gegen Albrechtsberg können wir so oder so nur überraschen“, sagt Martinsbergs Obmann Jan Fragner.

Jauerling hofft auf sechs Punkte

Leiben ist nach der Partie in Albrechtsberg noch am Feiertag in Krumau zu Gast. Das Tabellenschlusslicht aus Krumau trifft bereits am Samstag vor heimischem Publikum auf Jauerling. „Zwei Spiele in drei Tagen zu absolvieren ist natürlich nicht optimal. Wir müssen schauen, dass wir nach dem Spiel gegen Jauerling gut regenerieren“, sagt Krumau-Trainer Adolf Höllerer. Die Höllerer-Elf konnte in dieser Saison noch nicht als Sieger vom Platz gehen. In der Rückrundentabelle liegt man aber vor Jauerling. „Wir gehen wieder als klarer Außenseiter ins Spiel. Vielleicht können wir aber mit einer kompakten Mannschaftsleistung überraschen", fügt Höllerer hinzu. Die Jauerlinger sind zudem am Staatsfeiertag in Gutenbrunn im Einsatz. „Wir haben zwei Auswärtspartien vor uns. Die Marschrichtung ist ganz klar: Wir wollen wieder voll anschreiben, am besten zweimal. Und das ist gegen beide Gegner möglich“, erklärt Jauerlings Trainer Christopher Raith.

Sallingberg/Ottenschlag will Gutenbrunn die Stirn bieten

Gutenbrunn wiederum ist außerdem im Derby in Ottenschlag gefordert. Mit insgesamt zwei Siegen könnte Gutenbrunn sogar Rang zwei erklimmen. „Wir haben den dritten Platz weiter abgesichert, das bleibt unser Ziel“, sagt Obmann Wolfgang Pecksteiner mit Blick auf die beiden Partien. Gastgeber SG Sallingberg/Ottenschlag rechnet sich, wenn auch in der Rolle des Underdogs, durchaus Chancen aus. „Ich sehe einen kleinen Vorteil darin, dass wir im Frühjahr mehr Spielpraxis haben als Gutenbrunn. Wenn wir wieder eine Leistung wie gegen Droß und teilweise Jauerling zeigen, rechne ich mir mindestens einen Punkt aus“, ist Trainer Patrick Öhlzelt zuversichtlich. Rechtzeitig fit werden soll Kapitän Matthias Stummer, den hartnäckige Leistenbeschwerden plagen, die ihn nach 31 Minuten in die Knie zwangen.

Gegen Gutenbrunn musste sich Lichtenau trotz vieler Ausfälle nur mit 0:1 geschlagen geben. Am 19. Spieltag empfängt die Lechner-Elf vor heimischem Publikum Pöggstall, die in der Rückrundentabelle auf dem starken vierten Platz rangieren. „Uns haben gegen Gutenbrunn gleich sechs Stammspieler gefehlt. Für das haben wir ein gutes Spiel gemacht. Hoffentlich kommen gegen Pöggstall wieder ein paar Spieler zurück", zeigt sich Lichtenau-Trainer Reinhard Lechner hoffnungsvoll. Motiviert sind aber auch die Pöggstaller, wie Sektionsleiter Martin Aigner erklärt: „Die Stimmung in der Mannschaft wird von Woche zu Woche besser. Wir werden Lichtenau nicht unterschätzen, wollen aber die Punkte.“

Nächste schwere Partie für Droß

Eine Woche nach der Derbyniederlage gegen Albrechtsberg steht für Droß das nächste schwierige Spiel auf dem Programm. Kapitän Alexander Weber & Co. reisen zum Tabellenzweiten aus Kirchschlag, für die es im Frühjahr auch noch nicht leicht von der Hand geht. „Uns fehlt im Moment die Qualität im Spiel nach vorne. An dem haben wir unter der Woche gearbeitet und das spiegelt sich hoffentlich am Samstag wider", erzählt Droß-Trainer Michael Mantler.

Droß ist dann außerdem noch in Emmersdorf zu Gast. In Emmersdorf wiederum steigt zuvor am Samstag das Derby gegen Weiten. „Das sind wieder zwei schwere Spiele, wir werden aber wieder unser Bestes geben. Wir sind noch nicht konstant genug, aber wenn wir unsere Chancen nutzen, ist gegen jeden etwas drinnen“, blickt Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt voraus.

Die nächsten Spiele:

Freitag, 20 Uhr: Albrechtsberg - Leiben (Wallner).

Samstag, 16.30 Uhr: Emmersdorf - Weiten (Markus), Krumau - Jauerling (K. Walzer); 18 Uhr: Kirchschlag/Waldv. - Droß (L. Deimel); 19 Uhr: Lichtenau - Pöggstall (F. Schwarzl); 20 Uhr: SG Sallingberg/Ottenschlag - Gutenbrunn (Marchsteiner).

Montag, 1.5., 15.30 Uhr: Albrechtsberg - Martinsberg (Scharl); 16.30 Uhr: Emmersdorf - Droß (G. Ratzberger), Gutenbrunn - Jauerling (M. Lenz), Krumau - Leiben (Emrah Erkol).