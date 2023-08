Der Liganeuling will mehr

Nach dem gelungegen Auftakt gegen Martinsberg trifft der Liganeuling aus Stein am Samstag (Anpfiff ist um 17 Uhr) vor heimischem Publikum auf Pöggstall, die sich in der ersten Runde gegen Krumau nach zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 3:1 durchsetzten. „Wir wollen auch im zweiten Spiel voll anschreiben", gibt Stein-Trainer Robert Leutgeb die Marschroute vor. Aber auch Pöggstall-Trainer Norbert Aigner will nachlegen, wenngleich er gewarnt ist: „Natürlich wollen wir die drei Punkte, doch Stein ist als Neuling in der Liga schwierig einzuschätzen.“ Zufrieden zeigte sich Aigner mit den beiden neuen Legionären Samuel Centes und Szymon Cukier.

Leiben peilt nach dem 2:0-Sieg am Jaulering auch gegen das Tabellenschlusslicht Lichtenau einen „Dreier“ an. „Unterschätzen dürfen wir aber niemanden“, warnt Trainer Oliver Cepera. Für Lichtenau ist es nach der 1:4-Niederlage in Weiten das nächste Auswärtsspiel. „Das wird eine schwierige Aufgabe für uns", weiß Trainer Reinhard Lechner. Die Waldviertler müssen auf den gesperrten Daniel Schwarz verzichten. Anpfiff ist am Samstag um 20 Uhr.

Krumau hofft auf Heimvorteil

Bei Weiten ist der Saisonstart mit dem 4:1 gegen Lichtenau gelungen. Am Sonntag (Ankick ist um 17 Uhr) soll bei Krumau der zweite Sieg her. Vor allem bei Neo-Stürmer Rene Lukac kommt Trainer Visar Bacaliu ins Schwärmen: „Er ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler und sieht auch seine Mitspieler.“ Krumau wird sich dagegenstemmen, auch wenn Trainer Adolf Höllerer, der aufgrund einer Gelb-Roten Karte nicht auf der Bank sitzen darf, auf Legionär Adam Hilek verzichten muss. „Sie sind eine starke Mannschaft, aber auf unserem Platz ist immer 'was möglich", sagt Höllerer.

Die zweite Sonntagspartie geht zwischen Droß und Kremser SC II über die Bühne - ebenfalls ab 17 Uhr. Gegen Gutenbrunn kassierte Droß in der letzten Minute nach den Ausgleichstreffer. Beim Heimspiel gegen die zweiten Garde des Kremser Sportclubs geht die Mantler-Elf als Favorit ins Rennen.

In Kirchschlag steigt am Samstag um 19.30 Uhr das Derby gegen Martinsberg. Die Kirchschlager gehen mit einem 3:1-Auftakterfolg in die Partie, während sich Martinsberg Stein knapp mit 2:3 geschlagen geben musste.

Emmersdorf setzt auf Selbstvertrauen

Als einzige Freitagspartie empfängt Emmersdorf die SG Sallingberg/Ottenschlag. In der ersten Runde haben sich die Emmersdorfer 3:1 beim Kremser SC II durchgesetzt. „Mit dem Selbstvertrauen, das wir jetzt haben, wollen wir daheim natürlich gewinnen“, sagt Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt. Die Waldviertler hatten dagegen gegen Kirchschlag 1:3 das Nachsehen. Losgeht's um 18 Uhr.

Nicht im Einsatz am kommenden Wochenende sind Jauerling und Gutenbrunn: Die Partie in Maria Laach wurde aufgrund des großen Nachwuchsturniers - der Jauerling-Cup, der am Samstag und Sonntag stattfindet - auf Dienstag vorverlegt.