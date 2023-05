Derby: Jauerling peilt gegen Emmersdorf Revanche an

Derbytime in Maria Laach: Am kommenden Samstag steigt um 16.30 Uhr das Nachbarschaftsduell zwischen Jauerling und Emmersdorf – und das gleich im Rahmen des Sportlerfests, das am Samstag und Sonntag über die Bühne geht. „Die Jungs sind auf alle Fälle schon heiß auf‘s Derby, weil wir noch eine Rechnung aus dem Herbst offen haben“, verweist Jauerlings Trainer Christopher Raith auf die 1:2-Niederlage in Emmersdorf im September. Und Raith weiß, woran sein Team bis Samstag arbeiten wird: „Wir steigern uns von Spiel zu Spiel, sind drückend, aber noch zu wenig zwingend.“

Emmersdorfs Coach Martin Hamerschmidt hofft nach dem 1:2 gegen Weiten und dem 2:2 gegen Droß auf weniger Gegentore: „Wir haben ein gutes Spiel nach vorn, aber wir müssen die Defensive in den Griff bekommen. Wenn wir die Fehler abstellen, bin ich mir sicher, dass wir oben punkten.“ Roman Danek könnte wieder zur Verfügung stehen.

Zu billige Gegentore für Krumau

Für das in dieser Saison noch immer sieglose Tabellenschlusslicht aus Krumau geht es am Freitag nach Gutenbrunn. Nach der überraschenden Niederlage in der 19. Runde gegen die Spielgemeinschaft Sallingberg/Ottenschlag, konnte der Tabellendritte am Staatsfeiertag im Nachtragsspiel gegen Jauerling wieder zurück in die Spur finden. Auch gegen Krumau geht man als haushoher Favorit ins Spiel. Krumaus Trainer Adolf Höllerer will jedenfalls eine Steigerung seiner Mannschaft sehen: „Wir halten im Moment immer gut mit dem Gegner mit, können aber unsere Chancen nicht nutzen und bekommen zu billige Gegentore. Hoffentlich gelingt uns das in Gutenbrunn besser.“

Nach dem bitteren 2:2 in Emmersdorf, bei dem Droß schon durch einen Doppelpack von Michal Pavelek mit 2:0 in Führung lag, empfängt die Mannschaft von Trainer Michael Mantler am 20. Spieltag den Tabellenneunten aus Martinsberg. Mit den überschaubaren Leistungen in der Rückrunde rutschten die Droßer zuletzt in der Tabelle auf den fünften Platz zurück. Gegen Martinsberg will man zurück in die Spur finden.

Wiedersehen in Weiten

Am Samstagabend, Anpfiff ist um 19 Uhr, duellieren sich Weiten und Albrechtsberg. Und dabei wird es ein Wiedersehen geben. „Für mich ist das Spiel gegen den Tabellenführer Albrechtsberg ein ganz besonderes. Ich habe noch viele Freunde bei Albrechtsberg. Gegen meinen Ex-Klub sind wir der klare Außenseiter. Aber ein wenig ärgern werden wir sie schon können“, freut sich Spielertrainer Visar Bacaliu. Albrechtsberg zeigte zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen Martinsberg keine gute Leistung. Sektionsleiter Christian Strasser ärgerte sich nach dem Spiel: „Wie die Mannschaft aufgetreten ist, war unter jeder Kritik. Das war die schwächste Leistung seit langer Zeit. Gegen Weiten will ich das wieder besser sehen."

In Leiben geht am Freitag die Begegnung mit Kirchschlag über die Bühne. „Auch gegen Kirchschlag wollen wir die drei Punkte. Aber wir müssen uns vor allem Defensiv noch steigern. So stehen alle zur Verfügung“, sagt Leiben-Trainer Norbert Aigner.

Pöggstall endlich wieder im Einsatz

In Pöggstall freut man sich schon auf das Heimspiel gegen die SG Sallingberg/Ottenschlag. „Leider haben wir jetzt drei Wochen lang kein Spiel gehabt. Wir waren gut im Fluss und dann die Pause. Das Derby gegen Sallingberg/Ottenschlag wird spannend“, erklärt Sektionsleiter Martin Aigner. SG-Trainer Patrick Öhlzelt will mit einem Sieg ins Tabellenmittelfeld aufrücken: "Wir wollen wieder punkten und in der Tabelle den Anschluss finden, damit wir die Saison so gut wie möglich abschließen. Den Willen dazu sehe ich in der Mannschaft absolut."

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Gutenbrunn - Krumau (Romaniuk), Leiben - Kirchschlag/Waldv. (R. Weber).

Samstag, 16.30 Uhr: Jauerling - Emmersdorf (Tembel); 18 Uhr: Pöggstall - SG Sallingberg/Ottenschlag (T. Eder); 19 Uhr: Weiten - Albrechtsberg (Schmitzius).

Sonntag, 16.30 Uhr: Droß - Martinsberg (Steingruber).