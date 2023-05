Drei Teams doppelt gefordert

Weiten und Martinsberg stehen sich als Nachtrag der 22. Runde gleich am Freitag gegenüber. Anpfiff in Weiten ist um 20 Uhr. Am Sonntag geht es für die Weitener dann nach Droß, während Martinsberg ebenfalls am Sonntag Jauerling empfängt.

In Weiten ist man sich der Belastung bewusst, es könnte aber Verstärkung geben. „Es werden zwei harte Spiele. Schön langsam kommen aber wieder unsere angeschlagenen Spieler zurück und wir werden das Beste daraus machen“, erklärt Spielertrainer Visar Bacaliu. Martinsberg brennt dagegen schon darauf, wieder in ein Match zu gehen: Zuletzt gewann man am 13. Mai gegen Leiben 5:3.

Jauerling - Martinsbergs Gegner am Sonntag - musste sich am vergangenen Wochenende Kirchschlag knapp mit 0:1 geschlagen geben. „Martinsberg ist wieder ein Gegner, der es uns nicht leicht machen wird“, hofft Jauerlings Trainer Christopher Raith auf mehr Konstanz bei seinem Team: „Von der Tabelle her sind wir Favorit, aber vom Saisonverlauf her wird es eine offene Partie, würde ich sagen.“

Weitens zweiter Gegner am kommenden Wochenende, Droß, ist nach einer bisher schwachen Rückrunde auf den neunten Tabellenplatz zurückgerutscht. Gewinnt Weiten nicht gegen Martinsberg, könnte Droß die Weitener mit einem Heimsieg in der Tabelle überholen.

Tabellenführer Albrechtsberg musste sich zuletzt zwei Mal in Folge geschlagen geben, nun empfängt die Markel-Elf am Samstag den Tabellenfünften aus Pöggstall, am Dienstag nächster Woche dann Leiben. „Hoffentlich können wir den Meistertitel in den nächsten Wochen fixieren“, hofft Sektionsleiter Christian Strasser auf die nächsten drei Punkte am Weg zum Aufstieg. Bei Pöggstall hofft Sektionsleiter Martin Aigner nach der bitteren 2:3-Derbyniederlage gegen Emmersdorf, dass sein Team wieder in die Erfolgsspur findet. Turcar wird den Pöggstallern wieder zur Verfügung stehen. „Vielleicht können wir überraschen“, sagt Aigner. Leiben ist am Wochenende selbst spielfrei.

Emmersdorf will daheim nachlegen

Die Emmersdorfer wiederum empfangen im Rahmen ihres Pfingstfestes am Freitag bereits um 18.15 Uhr Lichtenau. „Wir schwanken noch zu sehr, wir müssen Konstanz hineinbringen. Aber wenn wieder so auftreten wie gegen Pöggstall, mache ich mir keine Sorgen, dass wir wieder punkten“, sagt Trainer Martin Hamerschmidt. Lichtenau musste zuletzt eine 0:3-Derbyniederlage gegen Krumau einstecken. „Unsere Verletztenliste wird leider immer länger, vielleicht können wir aber für eine Überraschung sorgen“, erzählt Lichtenau-Trainer Reinhard Lechner.

In Lichtenau feierte Krumau den ersten Saisonsieg, gegen die Spielgemeinschaft Sallingberg/Ottenschlag geht man aber wieder als Underdog ins Rennen. „Die Burschen haben sich den Sieg gegen Lichtenau verdient. Hoffentlich können wir an die Leistung anschließen“, sagt Krumau-Trainer Adolf Höllerer.

Zum Albrechtsberg-Verfolgerduell kommt es am Freitagabend um 20 Uhr: Da empfängt mit Kirchschlag der Drittplatzierte Gutenbrunn auf Rang zwei. Manfred Führer, Sektionsleiter des USV Kirchschlag, geht relativ entspannt in die Partie: „Mal schauen, was gegen Gutenbrunn raushüpft. Große Rivalität gibt es nicht, es ist für uns ein fast normales Spiel. Derbys haben wir in der Liga ja mehrere.“

Die nächste Runde:

Freitag, 18.15Uhr: Emmersdorf- Lichtenau; 20.00 Uhr: Weiten - Martinsberg, Kirchschlag/Waldv.-Gutenbrunn. - Samstag, 15.30Uhr: Albrechtsberg - Pöggstall. - Sonntag, 17.00Uhr: Krumau - Sallingberg/Otten., Martinsberg -Jauerling , Droß - Weiten. - Dienstag, 20 Uhr: Albrechtsberg - Leiben.