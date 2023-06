Fulminanter Freitag mit drei Derbys

Die Meisterschaft biegt auf die Zielgerade ein und das drittletzte Wochenende beginnt am Freitag gleich mit drei Derbys.

Um 20 Uhr empfängt Pöggstall Kirchschlag. Die Gäste wollen im Nachbarschaftsduell mit einer ebenso guten Leistung wie beim 3:2-Sieg gegen Gutenbrunn den nächsten Sieg einfahren. „Das wird hardcore, ein richtiges Derby. Wir wollen genauso auftreten wie gegen Gutenbrunn“, sagt Kirchschlag-Sektionsleiter Manfred Führer. Aufzupassen gilt es laut Führer auf Pöggstalls Neuzugang Erik Cikos: „Schauen wir mal, wie gut ihr Superstar wirklich ist. Am liebsten wär mir, dass wir uns nicht mit ihm beschäftigen müssen, weil er uns nur nachrennt.“ Bei Pöggstall hofft Trainer Günter Schmid nach der klaren Niederlage gegen Albrechtsberg, dass seine Mannschaft die Lehren aus dem Spiel gezogen hat. „Albrechtsberg war uns überlegen. Daher war der Sieg auch in der Höhe in Ordnung“, berichtet Schmid. Auch gegen den Tabellendritten erwartet sich der Trainer eine harte Angelegenheit. „Aber wir werden wieder alles versuchen“, sagt Schmid, dem vor allem die Belastung der nächsten Tage mehr Kopfzerbrechen macht. Denn inklusive der Nachtragsspiele bestreitet Pöggstall vier Spiele in neun Tagen. Am Sonntag steht noch das Heimspiel gegen Gutenbrunn am Programm, am Mittwoch gastiert Pöggstall dann in Lichtenau. Kirchschlag wiederum empfängt zudem am Mittwoch Droß.

„Spiele gegen Gutenbrunn sind einfach besonders“

Mit Gutenbrunn und Martinsberg stehen sich am Freitag wieder zwei Zwettler Bezirksvereine gegenüber. Der ASV Gutenbrunn will sich für die Niederlage gegen Kirchschlag rehabilitieren. „Das Heimmatch wollen wir unbedingt gewinnen“, gibt Obmann Wolfgang Pecksteiner die Richtung vor. Am Freitag soll kein Spieler geschont werden, auch wenn am Sonntag noch das Nachtragsspiel in Pöggstall wartet. „Nein, geschont wird niemand. So groß ist unser Kader auch nicht“, lacht Pecksteiner. Gegner Martinsberg hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Jauerling von den sechs Gegentreffern in Weiten erholt. Auch Obmann Jan Fragner nimmt sich im Derby einen Sieg vor: „Sie sind der Favorit, wollen auch sicher was wettmachen. Wenn wir aber einen guten Tag erwischen und jeder wieder seinen Part erfüllt, werden wir zu unseren Chancen kommen. Ich freu mich drauf, Spiele gegen Gutenbrunn sind einfach besonders.“

Ohne Erfolgserlebnis gehen Weiten und Leiben ins Derby. Die Leibener verloren gegen den neuen Meister Albrechtsberg unter der Woche 0:3. Zumindest im Duell gegen Weiten sind wieder alle Männer mit an Bord. Bei Weiten hingegen hat Spielertrainer Visar Bacaliu Kadersorgen. Thomas Bergwein ist mit der fünften Gelben Karte gesperrt. Zudem steht hinter dem Einsatz von Bruno Cernansky ein Fragezeichen. „Die Kadersituation wird nicht einfacher. Aber wir werden das Beste daraus machen. Wir wollen unter den Vorderen bleiben, daher muss auch ein Sieg gegen Leiben her. Auf jeden Fall erwartet uns ein spielstarker Gegner“, sagt Weiten-Spielertrainer Visar Bacaliu. Leiben ist dann auch noch am Mittwoch im Derby gegen Jauerling gefordert.

Wer kann die Frühjahrsbilanz aufpolieren?

Nach dem Befreiungsschlag gegen Weiten tritt Droß am Samstag auswärts gegen Jauerling an. Beide Mannschaften konnten im Frühjahr bisher nicht an die starke Hinrunde anschließen, die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. „Droß ist so wie wir im Frühjahr hinter den Erwartungen geblieben. Ich erwarte mir wieder einen offenen Schlagabtausch und vielleicht ist das Glück und die Konsequenz auf unserer Seite“, sagt Jauerlings Trainer Christopher Raith.

Für die bislang schlechteste Frühjahrsmannschaft Lichtenau steht am Samstag eine Mammutaufgabe auf dem Programm. Die Truppe von Reinhard Lechner empfängt den bereits feststehenden Meister aus Albrechtsberg. Der designierte Aufsteiger hat aber nicht vor, sich auf dem Erfolg auszuruhen. „Wir wollen im Derby gegen Lichtenau, nachdem wir den Meistertitel fixiert haben, auf jeden Fall gleich nachlegen", gibt Albrechtsberg-Sektionsleiter die Marschroute vor. Der Tabellenführer ist am Donnerstag dann auch noch bei Schlusslicht Krumau zu Gast.

Am Sonntag duellieren sich die SG Sallingberg/Ottenschlag und Emmersdorf. Emmersdorfs Coach Martin Hamerschmidt hofft auf eine Steigerung - zuletzt war er trotz 2:0-Siegs über Lichtenau nicht zufrieden mit dem Auftreten seines Teams: „Das wird ein schwieriges Spiel, sie haben ein gutes Frühjahr gespielt. Aber ich glaube, dass wir uns bei so einem Gegner noch ein bisschen leichter tun, weil wir das Spiel nicht machen müssen. Wir wollen natürlich einen Punkt holen - sonst brauchen wir nicht hinauffahren.“

Die nächste Runde:

Freitag, 20.00 Uhr: Pöggstall - Kirchschlag/Waldv., Weiten - Leiben, Gutenbrunn - Martinsberg.

Samstag, 17.30 Uhr: Jauerling - Droß; 20.00 Uhr: Lichtenau - Albrechtsberg.

Sonntag, 16.30 Uhr: Sallingberg/Otten. - Emmersdorf; 17.00 Uhr: Pöggstall - Gutenbrunn.

Mittwoch, 20.00 Uhr: Lichtenau - Pöggstall, Leiben - Jauerling; 20.30 Uhr: Kirchschlag/Waldv. - Droß.

Donnerstag, 17.30 Uhr: Krumau - Albrechtsberg.