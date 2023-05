Gegen nächstes Topteam: Weitener wollen aufschließen

Als einzige Freitagspartie der anstehenden Runde empfängt Kirchschlag Weiten. Für die Weitener wartet damit nach der bitteren 1:7-Schlappe gegen Tabellenführer Albrechtsberg der nächste Gegner aus den Top-Drei. Trainer Visar Bacaliu möchte die Niederlage mit seinem Team schnell verarbeiten: „Albrechtsberg war einfach stärker. Kirschlag ist eine neue Partie, wo wir Chancen haben werden.“ Kirchschlag will aber selbst zurück auf die Siegerstraße, musste sich zuletzt in Leiben 0:3 geschlagen geben.

Leiben befindet sich spielerisch in einem Hoch. Das soll auch gegen Martinsberg fortgesetzt werden. „Wir wollen noch unter die ersten Drei kommen. Daher gibt es gegen Martinsberg nur eine Vorgabe: drei Punkte“, erklärt Trainer Norbert Aigner. Bei Martinsberg wird Jakob Plieweis gesperrt fehlen und Kapitän Manfred Führer ist angeschlagen fraglich. Obmann Jan Fragner ist gewarnt, rechnet sich aber durchaus etwas aus: „Dort haben wir im Herbst überrascht, obwohl Leiben eine der spielstärksten Mannschaften ist.“

Pöggstall wieder vollzählig

Auch ein Team des Frühjahrs ist Pöggstall. Nach dem 5:2 über Sallingberg/Ottenschlag sind die Pöggstaller auf den Siegesgeschmack gekommen. Gegen den Tabellenletzten Krumau hofft Sektionsleiter Martin Aigner auf Fortsetzung der Siegesserie. „Wir haben auch wieder alle Mann mit an Bord“, bekräftig Aigner. Nachdem Krumau am letzten Spieltag in Unterzahl gegen Gutenbrunn fast noch einen Punkt erkämpft hat, peilt die Mannschaft von Adolf Höllerer die Trendwende an. „Wir machen leider zu wenig aus unseren Chancen, hoffentlich können wir das gegen Pöggstall besser umsetzen", hofft Höllerer.

Gutenbrunn will nach dem 3:2-Sieg gegen Krumau nun in Emmersdorf nachlegen. ASV-Obmann Wolfgang Pecksteiner: „Da rechnen wir uns auf jeden Fall was aus, dann kommt eh schon das schwere Derby gegen Pöggstall und die Partie gegen Albrechtsberg. Vier Punkte wären da schon gut.“ Die Emmersdorfer haben am vergangenen Wochenende einen Punkt vom Derby in Maria Laach mitgenommen. Für das Heimspiel könnten Roman Danek und Matthias Stöger zurückkommen. „Dann können wir aus dem Vollen schöpfen und rechnen uns daheim natürlich Punkte aus“, sagt Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt.

Ausgeruhte Lichtenauer

Für Lichtenau steht nach dem spielfreien Wochenende am Samstag ein Flutlichspiel gegen die Spielgemeinschaft Ottenschlag/Sallingberg auf dem Programm. „Die spielfreie Woche hat uns gutgetan. Einige Spieler stehen jetzt wieder zur Verfügung", erzählt Lichtenau-Trainer Reinhard Lechner.

Albrechtsberg kann mit mittlerweile 15 Punkten Vorsprung auf Gutenbrunn schon für die 1. Klasse planen. Am Samstag will die Markel-Elf gegen Jauerling den 17. Saisonsieg einfahren und weiterhin die Erfolgswelle reiten. Jauerlings Trainer Christopher Raith sieht das Gastspiel beim Leader „sehr entspannt“: „In den letzten Partien haben wir oft gegen Gegner gespielt, gegen die wir unter Zugzwang waren, die drei Punkte zu holen. Jetzt sind wir in einer Jägerposition - das kann uns in die Karten spielen.“

Die nächste Runde:

Freitag, 20.00 Uhr: Kirchschlag/Waldv. - Weiten.

Samstag, 16.30 Uhr: Martinsberg - Leiben, Krumau - Pöggstall; 18.30 Uhr: Albrechtsberg - Jauerling; 20.00 Uhr: Sallingberg/Otten. - Lichtenau.

Sonntag, 16.30 Uhr: Emmersdorf - Gutenbrunn.