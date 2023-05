Gelingt Albrechtsberg das Meisterstück?

Nach der ersten Saisonniederlage gegen Jauerling steht für den Tabellenführer aus Albrechtsberg das Spitzenspiel am Samstag in Gutenbrunn auf dem Programm. „Jede Serie geht einmal zu Ende. Wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren“, gibt Sektionsleiter Christian Strasser die Marschroute vor. Denn ein Sieg könnte sehr viel wert sein. Gewinnt Albrechtsberg, kann zumindest der erste Verfolger Gutenbrunn nicht mehr Meister werden. Und verliert Kirchschlag am Jauerling, ist Albrechtsberg mit einem Sieg im Spitzenspiel Meister.

Jauerling ist nach dem Triumph über den Titelfavoriten jedenfalls motiviert. Trainer Christopher Raith vor der Partie gegen Kirchschlag: „Ich erwarte mir ein Spiel auf Augenhöhe, wenn wir unser Spiel spielen können, wie wir das gewohnt sind.“ Kirchschlags Partie am vergangenen Wochenende gegen Weiten musste abgesagt werden.

Am Samstag findet außerdem das Kellerderby statt. Der Vorletzte aus Lichtenau empfängt das Tabellenschlusslicht Krumau. „Lichtenau hat einige angeschlagene Spieler. Vielleicht können wir dort unseren ersten Saisonsieg holen“, erzählt Krumau-Trainer Adolf Höllerer.

Weiten ist am Wochenende am Freitag und Sonntag im Einsatz: zuerst am Freitag daheim gegen Martinsberg und dann am Sonntag auswärts bei der SG Sallingberg/Ottenschlag. Die Doppelbelastung aufgrund der Absagen sei nicht einfach, sagt Spielertrainer Visar Bacaliu, der aber hofft, dass einige angeschlagene Spieler rechtzeitig wieder fit sind, etwa Verteidiger Andreas Steininger. Patrick Öhlzelt, Trainer der SG Sallingberg/Ottenschlag, rechnet sich jedenfalls etwas aus: „Wenn wir wieder unsere Leistung abrufen, kann uns etwas gelingen. So, wie wir gerade als Mannschaft agieren, bin ich guter Dinge“, erklärt der Coach.

Derby in Pöggstall

Derbytime heißt es am Sonntag in Pöggstall, wenn Emmersdorf zu Gast ist. Pöggstalls Sportlicher Leiter Martin Aigner peilt den nächsten Erfolg an: „Das Spiel gegen Emmersdorf ist für uns ein richtiges Bezirksderby, in dem wir uns drei Punkte erhoffen, weil wir zurzeit gut drauf sind.“ Nur an der Chancenauswertung wollen die Pöggstaller noch arbeiten. Emmersdorf will sich nach der 1:6-Klatsche gegen Gutenbrunn rehabilitieren. „Es wird aber auch schwer werden“, sagt Trainer Martin Hamerschmidt mit Verweis auf die beiden Gesperrten Karl Brantner und Simon Höllerschmid und den Verletzten Michael Böhm. „Wir müssen schauen, dass wir in den Anfangsminuten kein Tor bekommen. Wenn wir ordentlich ins Spiel kommen und uns reinhauen, dann ist alles möglich.“

Nach dem spielfreien Wochenende geht es für Droß am Sonntag nach Leiben. Die Mantler-Elf ist aufgrund der schwachen Rückrunde mittlerweile auf den neunten Platz zurückgefallen und will mit einem Sieg wieder in der Tabelle nach oben klettern. Für Leiben ist es das erstes Spiel nach dem Abgang von Trainer Norbert Aigner. Jugendleiter Christian Kernstock hat das Training übernommen und wird nun an der Seitenlinie stehen.