Jauerling will endlich durchstarten

Werbung

Nachdem am vergangenen Wochenende die gesamte 17. Runde ins Wasser – oder in den Schnee – gefallen ist, kann es in den kommenden Tagen wieder weitergehen. Das sehnt insbesondere der SV Jauerling herbei: Während so gut wie alle anderen Mannschaften – mit Ausnahme von Albrechtsberg und Gutenbrunn – schon drei Frühjahrspartien in den Beinen haben, konnten die Jauerlinger bisher nur das Heimmatch gegen Pöggstall (1:2) durchziehen. Die Partie gegen Gutenbrunn musste zweimal abgesagt werden, zuletzt das Auswärtsmatch in Lichtenau.

„Wir wollen natürlich schauen, dass wir Kontinuität hineinbringen, dass wir in den Spielfluss kommen, dass wir das, woran wir im Training arbeiten, auch im Match umsetzen“, sagt Jauerlings Trainer Christopher Raith. „Wir hoffen, dass das nächste Spiel bald ist“, fügt er mit einem Lächeln hinzu. Da wartet am Samstag um 16.30 Uhr das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Sallingberg/Ottenschlag. Fabian Kamleitner fällt weiter verletzt aus, dafür ist Torwart Kilian Zeilinger nach seiner Lehrabschlussprüfung wieder mit an Bord.

Ebenfalls erst eine Partie hat Gutenbrunn absolviert: Nun empfängt der ASV am Samstagnachmittag Lichtenau. Albrechtsberg hat im Frühjahr zwei Spiele – und gleichzeitig zwei Sieg – am Konto. Der Tabellenführer gastiert am Sonntag beim Tabellenvierten Droß.

Wer holt sich das Bezirksduell?

Mit Leiben und Emmersdorf stehen sich am Samstagabend zwei Nachbarvereine aus dem Bezirk Melk gegenüber. Die Leibener sind im Frühjahr noch ungeschlagen, mussten sich zuletzt aber mit einem 2:2 gegen Sallingberg/Ottenschlag begnügen. Die Emmersdorfer wiederum bestreiten bisher ein starkes Frühjahr, schlugen in ihrer jüngsten Begegnung Martinsberg mit 4:0 und wollen auch im Derby anschreiben. Da hat Leiben um Trainer Norbert Aigner etwas dagegen: „Natürlich wollen wir die drei Punkte.“ Martinsberg wiederum bestreitet am Samstag das Derby gegen Kirchschlag.

Weiten empfängt nach dem 5:2-Sieg gegen Lichtenau nun Schlusslicht Krumau. Weitens Spielertrainer Visar Bacaliu gibt die Marschrichtung vor: „Ich habe noch nie gegen Krumau verloren und das soll auch so bleiben.“ Spielfrei am kommenden Wochenende ist Pöggstall.