Krems lädt Pöggstall zum Spitzenspiel

Zweiter gegen Erster: Es ist das Spitzenspiel, wenn am Freitag das zweite Team des Kremser SC den USC Pöggstall zu sich bittet. Die Partie wird bereits um 17.45 Uhr angepfiffen - um 19.30 Uhr wartet im Sepp-Doll-Stadion dann nämlich der Kracher in der Regionalliga Ost zwischen Leader Krems und Verfolger Young Violets Austria Wien.

Es ist eine furiose Saison, die beide Teams bisher spielen. Die Kremser mussten sich nur beim Auftakt gegen Emmersdorf geschlagen geben und haben seitdem alle sechs Spiele gewonnen. Zuletzt gewann die Truppe von Trainer Günter Mayer auswärts in Martinsberg 3:1. Mit 27 geschossenen Toren stellen die Kremser zudem die bisher beste Offensive der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. Pöggstall ist bisher das Maß der Dinge: sieben Siege aus sieben Spielen sprechen eine klare Sprache. Zusammen mit Weiten stellt der SC zudem die beste Defensive - erst sieben Gegentore kassierte die Elf von Trainer Norbert Aigner, vier davon beim jüngsten 7:4-Schützenfest gegen Gutenbrunn. Aigner zeigt sich gewarnt, will aber natürlich den nächsten Erfolg: „Sie sind mit Sicherheit eines der spielstärksten Teams in der Liga. Wir werden uns aber auch 'was einfallen lassen.“

Drei Punkte trennen das Top-Duo voneinander. Mit einem Sieg würde der Kremser SC die Tabellenführung übernehmen - aufgrund des dann gewonnenen direkten Duells. Pöggstall würde dagegen schon ein Remis reichen, um auch nach der achten Runde auf Rang eins zu stehen.

Verfolger Weiten will dran bleiben

Nur einen Zähler hinter Krems lauert Weiten, das zuletzt im Derby gegen Jauerling einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gab und sich noch mit einem 2:2 begnügen musste. Dementsprechend hofft Spielertrainer Visar Bacaliu darauf, in Gutenbrunn voll anzuschreiben. „Wir wollen die drei Punkte wieder einfahren. Gegen Jauerling haben wir ja zwei Punkte verloren“, sagt Bacaliu. Ebenso wollen die Gutenbrunner nach dem 4:7 bei Pöggstall wieder auf die Siegerstraße. „In Wahrheit ist die Niederlage eine Katastrophe!“, meinte Gutenbrunn-Obmann Wolfgang Pecksteiner. Die Begegnung zwischen Gutenbrunn und Weiten ist die einzige Sonntagspartie der kommenden Runde; Anpfiff ist um 16 Uhr.

Um einen Platz im vorderen Drittel geht's im zweiten Freitagsmatch ab 20 Uhr zwischen Leiben auf Rang vier und Kirchschlag auf Rang sechs. Für Leiben-Trainer Oliver Cepera ist die Marschrichtung klar: „Wenn wir weiter vorne ein Wörtchen mitreden wollen, müssen wir gewinnen. Vor allem in den Heimspielen.“ Ein Vorteil kann dabei Legionär Kristian Petrik sein. Der Stürmer befindet sich in Hochform und führt mit zwölf Treffern die Schützenliste an. Bei Kirchschlag musste Philipp Dazingers Nachfolger Manuel Müller am vergangenen Wochenende seine erste Niederlage als Trainer einstecken: Nachdem man gegen Lichtenau und Krumau erfolgreich war, setzte es im dritten Spiel gegen Stein ein 0:3. Diese Woche will man jedoch wieder punkten und einen Sieg gegen Leiben einfahren.

Vier Parallelspiele am Samstag

Der kommende Samstag wartet gleich mit vier Partien auf - Anpfiff ist überall um 16 Uhr. Und es geht vor allem um die hinteren Plätze. Schlusslicht Krumau, das zuletzt mit einem 1:1 gegen Emmersdorf erstmals angeschrieben hat, ist beim Tabellenzehnten Droß zu Gast. Droß hält bei sechs Zählern, remisierte am vergangenen Wochenende gegen Lichtenau und kämpft aktuell mit vielen Verletzten.

Jeweils vier Punkte haben die SG Sallingberg/Ottenschlag und Martinsberg, die im direkten Duell nun um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld kämpfen. „Wir hoffen, dass wir endlich wieder einmal Punkte machen“, sagt Martinsbergs Obmann Jan Fragner. „Es wird Zeit!“

Ebenfalls erst vier Zähler konnte Lichtenau bisher lukrieren. Nun geht's nach Maria Laach, wo der SV Jauerling auch gerne mehr gewonnen hätte: Mit acht Punkten liegen die Jauerlinger hinter den Erwartungen. „Es ist auf jeden Fall kein Selbstläufer“, mahnt Jauerlings Trainer Christopher Raith: „Du musst selbstbewusst auftreten, die Zweikämpfe annehmen und zeigen, wer der Chef zu Hause ist. Wenn uns das gelingt, bin ich positiv gestimmt.“

Positiv gestimmt geht auch Stein in das Heimspiel gegen Emmersdorf: Der aktuell Tabellenfühnfte hat zuletzt Kirchschlag bezwungen. Im Aufwärtstrend befinden sich aber auch die Emmersdorfer: Nach drei Niederlagen in Folge gewann der SCU gegen Lichtenau und nahm am vergangenen Wochenende trotz sechs fehlender Spieler einen Punkt aus Krumau mit. Nun sollten bis auf die Langzeitausfälle Bronislav Salek und Clemens Leimer wieder alle Spieler zur Verfügung stehen. „Wir werden natürlich wieder auf Sieg spielen. Wir sind körperlich gut beieinander. Ein Sieg wäre sehr gut, um den Mittelfeldplatz zu festigen“, blickt Trainer Martin Hamerschmidt voraus.