Krumau will endlich anschreiben

Am Sonntag empfängt Tabellenschlusslicht Krumau den aktuellen Tabellensiebten aus Emmersdorf. "Wir müssen jetzt endlich einmal anschreiben, das wäre für die Spieler extrem wichtig. Auf unserem Platz zu Hause können wir immer für eine Überraschung sorgen", erzählt Krumau-Trainer Adolf Höllerer. Am vergangenen Wochenende musste sich Krumau in Kirchschlag 0:4 geschlagen geben.

Emmersdorf ist zuletzt mit einem 1:0 über Lichtenau auf die Siegerstraße zurückgekehrt, „verlor“ dabei aber in der Nachspielzeit Torhüter Clemens Leimer mit einem Riss der Patellasehne. Michael Peirleitner, der sich mit Leimer bereits alle zwei Spiele abgewechselt hatte, wird nun dauerhaft zwischen den SCU-Pfosten stehen. Zusätzlich zu Leimer fällt Bronislav Salek den gesamten Herbst aus und in Krumau wird auch Zehner Roman Danek beruflich bedingt fehlen. Für Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt ist aber klar: „Natürlich wollen wir da oben gewinnen.“

Am Samstag unter Flutlicht trifft Lichtenau zu Hause auf Droß. Beide Mannschaften hinken den Erwartungen noch hinterher. Lichtenau konnte nur das Derby gegen Krumau für sich entscheiden, Droß liegt mit zwei Punkte mehr auch nur auf dem zehnten Tabellenplatz. "Gegen Emmersdorf hätte sich die Mannschaft einen Punkt verdient gehabt. Vielleicht kommt das Glück jetzt gegen Droß zurück", sagt Lichtenaus Coach Reinhard Lechner. Sein Droßer Trainerkollege Michael Mantler hofft ebenfalls auf die Wende: "Wir haben im Moment leider extrem viel Pech und können von der Bank nicht viel nachlegen. Im Moment rennt alles gegen uns."

In Weiten wartet das nächste Derby

Das Eröffnungsspiel der siebten Runde und gleichzeitig die einzige Freitagspartie am kommenden Wochenende ist das Derby zwischen Weiten und Jauerling. Für Weiten-Trainer Visar Bacaliu ist die Vorfreude auf das Spiel groß: „Was gibt es Schöneres, als am Freitagabend zu spielen. Wir können zudem wieder aus dem Vollen schöpfen und ich als Spielertrainer muss nicht spielen.“ Für die Jauerlinger ist es das zweite Lokalduell in Folge nach der bitteren 0:2-Niederlage gegen Tabellenführer Pöggstall. „Ich glaube, wenn wir uns dagegen stemmen, ist sicher etwas möglich“, sagt Trainer Christopher Raith, der aber auch vor Weiten warnt: „Es wird natürlich schwierig: Sie sind eine Mannschaft, die sehr gut in Form ist, und wir eine, die die Form erst finden muss.“ Zudem wird es mit Elvis Dirvaru und Florian Satzl zwei Gesperrte bei den Maria Laachern geben.

Nach der klaren 1:6-Niederlage in Leiben steht für Stein in der siebten Runde das Heimspiel gegen Tabellennachbar Kirchschlag auf dem Programm. Beim Tabellenfünften läuft's derzeit: Kirchschlag konnte sich am letzten Spieltag gegen Krumau mit 4:0 durchsetzen. Stein will dennoch aufzeigen: "Wir wollen nach der hohen Niederlage vor heimischem Publikum wieder zurück in die Spur finden", gibt Stein-Trainer Robert Leutgeb die Marschroute vor.

Bei Sallingberg/Ottenschlag ist nach dem 0:9 gegen den KSC II Wunden lecken angesagt. Auf Tour gekommen sind sie bislang noch nicht, weshalb auch in Leiben die Trauben hoch hängen werden. Für Leiben-Trainer Oliver Cepera steht das Ziel fest: „Wenn wir weiter oben mitspielen wollen, dann müssen wir einfach die drei Punkte machen.“

Der nächste Sieg für die zweite Kremser Truppe?

Martinsberg hat sich im Derby in Gutenbrunn lange gut geschlagen, am Ende aber dann doch klar verloren. Gegen Krems II wird es nicht leichter: Der jüngste 9:0-Kantersieg war der fünfte Erfolg in Serie für die zweite Mannschaft des Kremser Sportclubs. KSC-II-Trainer Günther Mayer schwärmte nach dem Sieg von seiner Mannschaft und will in Martinsberg auch wieder voll anschreiben: "Die Jungs setzen momentan die Vorgaben extrem gut um und leisten Woche für Woche eine tolle Arbeit."

Gutenbrunn wäre nach dem zweiten Saisonsieg eigentlich auf dem aufsteigenden Ast, hat jetzt aber das schwierige Duell mit Leader Pöggstall vor der Brust. Pöggstall-Trainer Norbert Aigner wird die Partie gegen den Tabellenneunten aber nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Bis jetzt hatten wir einen guten Lauf. Den wollen wir auch so lange wie möglich auskosten, obwohl es von Woche zu Woche schwieriger wird. Zum einen stellen sich die Gegner auf uns ein und zum anderen werden die Verletzungen nicht weniger.“