Leiben im Spitzenspiel in Krems zu Gast

Nach der Niederlage gegen Emmersdorf kam Liganeuling KSC II immer besser in die Gänge und ging zuletzt dreimal in Folge als Sieger vom Platz. Am fünften Spieltag kommt es nun am Freitag - Anpfiff ist bereits um 17.15 Uhr - zum Duell mit Leiben, die ebenfalls neun Punkte haben und aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Kremsern liegen. "Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, wozu wir in der Lage sind, und wollen genauso weitermachen", gibt KSC-Trainer Günther Mayer die Marschroute vor. Auf ein Spitzenspiel stellt sich auch Leiben-Trainer Oliver Cepera ein. „Vor allem wenn wir den jungen Spielern den Platz und Raum lassen. Es wird ein schweres Auswärtsspiel für uns“, erklärt Cepera, der wieder auf den ganzen Kader zurückgreifen kann.

Für Droß steht ebenfalls am Freitag ein schwieriges Auswärtsspiel auf dem Programm. Der Tabellenachte gastiert um 20 Uhr in Pöggstall, die bislang noch eine weiße Weste haben und alle Spiele gewinnen konnten. "Wir haben uns gegen Martinsberg die Gegentore selber gemacht, das müssen wir abstellen. Aufgrund der vielen Verletzten befindet sich die Mannschaft im Moment in einem Lernprozess", erzählt Droß-Coach Michael Mantler. Pöggstall möchte den positiven Lauf fortsetzen. „Klar wollen wir die drei Punkte“, sagt Trainer Norbert Aigner. Die restlichen 45 Minuten gegen Kirchberg werden am Donnerstag, dem 14. September, nachgetragen. Zur Pause führte die Aigner-Elf mit 1:0.

Die dritte Freitagspartie steigt zwischen Lichtenau und Kirchschlag - Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Nach der 0:5-Niederlage in Stein wollen die Lichtenauer wieder zurück in die Spur finden. "Kirchschlag hat eine gute Mannschaft, das wird mit Sicherheit nicht leicht für uns", warnt Lichtenau-Trainer Reinhard Lechner. Kirchschlag will ebenfalls wieder einen Erfolg: Nach zwei Siegen musste man zuletzt gegen Weiten eine empfindliche 0:5-Pleite einstecken.

Leader Weiten ist vorsichtig

Apropos Weiten: Der Tabellenführer möchte im Derby gegen Emmersdorf am Samstagabend (19 Uhr) nachlagen. „Aber unterschätzen werden wir Emmersdorf nicht“, erklärt Spielertrainer Visar Bacaliu, der den Emmersdorfern bei der 1:5-Niederlage gegen Pöggstall auf die Beine schaute. Emmersdorf musste sich nach dem perfekten Start mit zwei Siegen nun zweimal geschlagen geben. Das Hauptproblem ist die Defensive, bei der Innenverteidiger Bronislav Salek dauerhaft fehlt. „Wir werden schauen, dass wir die Defensive in den Griff bekommen. Wenn wir nicht so dumme Fehler machen, wird's funktionieren“, sagt Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmnidt.

Bereits zuvor, um 16.30 Uhr, werden zwei Partie angepfiffen. Krumau gegen Stein und Martinsberg gegen Jauerling. Krumau ist die einzige Mannschaft der Liga, die noch nicht gepunktet hat. Nun trifft die Höllerer-Elf vor heimischem Publikum auf Stein, die nach dem Kantersieg über Lichtenau mit breiter Brust ins Waldviertel fahren. "Stein hat eine junge und gute Mannschaft. Trotzdem müssen wir jetzt einmal anschreiben und uns für die harte Arbeit belohnen", meint Krumau-Trainer Adolf Höllerer.

Martinsberg remisierte zuletzt gegen Droß, Jauerling holte einen Punkt gegen Sallingberg/Ottenschlag. „Ich glaube, dass sie eine ähnliche Hausnummer sind wie Sallingberg/Ottenschlag“, erwartet Jauerlings Trainer Christopher Raith mit Martinsberg eine Mannschaft, die hinten gut steht und über ihre Legionäre im Konter zum Erfolg kommen will. „Wenn wir das in den Griff bekommen, können wir es auf jeden Fall packen.“

Die SG Sallingberg/Ottenschlag wiederum empfängt am Samstag um 20 Uhr Gutenbrunn.