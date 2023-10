Mit dem Derbysieg zur Tabellenführung?

Leiben ist im Aufwind. Mit dem 6:0-Kantersieg in Martinsberg hat die Elf von Trainer Oliver Cepera die jüngsten vier Partien gewonnen - und damit fehlen nur zwei Zähler auf Tabellenführer Pöggstall. Am Samstagabend - Anpfiff ist um 19 Uhr - geht's für die Leibener nun daheim im Derby gegen Emmersdorf. Gewinnt Pöggstall zuvor nicht in Martinsberg, kann Leiben die Tabellenführung übernehmen. Dennoch warnt Trainer Oliver Cepera: „Derbys haben bekanntlich eigene Gesetze. Unterschätzen dürfen wir Emmersdorf nicht.“ Die Emmersdorfer hatten sich zuletzt defensiv stabilisiert und beim 0:0 einen Punkt aus Kirchschlag mitgenommen. Und genau darauf will der SCU im Derby aufbauen. „Wenn wir die Defensive so im Griff haben wie in Kirchschlag, ist auch in Leiben was möglich“, sagt Trainer Martin Hamerschmidt.

Auf Rang drei, nur einen Punkt hinter Leiben, lauert die zweite Mannschaft des Kremser Sportclubs. Sie musste zuletzt nach sechs Siegen in Folge zwei Mal die Punkte teilen. Beim Heimspiel am Samstag gegen Lichtenau will die Mayer-Elf wieder zurück auf die Siegerstraße. Die Waldviertler hingegen müssen nach der 0:7-Klatsche gegen Gutenbrunn ein anderes Gesicht zeigen. "Das war leider ein Totalausfall. Gegen den KSC müssen wir vor allem unsere Fehler in der Defensive abstellen", erzählt Lichtenaus Trainer Reinhard Lechner.

Angespannte Personalsituation bei Droß

Nach der bitteren 1:2-Niederlage beim Derby gegen Stein, bei der Droß erst in der Nachspielzeit das zweite Gegentor kassierte, trifft der Tabellenzehnte am Samstag auf Kirchschlag. Verzichten muss Trainer Michael Mantler dabei auf Michael Stöller, der sich in Stein die Gelb-Rote Karte abgeholt hat. „Das hilft uns natürlich in der momentanen Personalsituation nicht unbedingt weiter", sagt Mantler.

Trotz einer guten zweiten Hälfte musste sich Krumau am neunten Spieltag gegen Jauerling klar geschlagen geben. Am Sonntag gastiert die Höllerer-Elf nun in Gutenbrunn, die nach dem 7:0-Sieg in Lichtenau mit breiter Brust ins Spiel gehen werden. „Eine Hälfte Leistung zu zeigen genügt leider nicht. Gegen Gutenbrunn wird es leider auch nicht leichter werden", hat Krumau-Coach Adolf Höllerer Respekt vor dem Gegner.

Jauerlinger erwarten „spannendes Match“ gegen Stein

Stein fühlt sich in der neuen Liga pudelwohl. Der Traditionsverein liegt nach neun Spielen mit 19 Punkten auf dem starken vierten Tabellenplatz. Die blutjunge Truppe gastiert am Sonntag beim SV Jauerling, wo der Erfolgslauf weitergehen soll. Aufpassen muss der Traditionsverein auf Jauerling-Stürmer Markus Gruber, der zuletzt gegen Krumau einen Viererpack schnürte. Die Jauerlinger wollen an die gute Leistung in der ersten Halbzeit gegen Krumau anschließen. „Stein ist eine junge Mannschaft, die will. Es wird sicher nicht einfach, aber wie wir in Krumau in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, stimmt mich sehr positiv. Es wird sicher ein spannendes Match“, blickt Jauerlings Trainer Christopher Raith voraus.

Nach dem überraschenden Unentschieden gegen Sallingberg/Ottenschlag steht für Pöggstall-Trainer Norbert Aigner fest, dass gegen den nächsten Nachzügler Martinsberg nur drei Punkte zählen. „Gegen Sallingberg haben wir die schlechteste Saisonleistung geboten. Im Training haben wir die Dinge angesprochen und ich erwarte mir in Martinsberg eine Reaktion der Mannschaft“, sagt Aigner.

Sallingberg/Ottenschlag wiederum empfängt am Sonntag Weiten. Für Weiten-Spielertrainer Visar Bacaliu soll nach dem 1:1 gegen Krems wieder ein Sieg her. Wobei der Spielertrainer auch Sallingberg/Ottenschlag nicht unterschätzt. „Sie haben schon technisch gute Spieler in ihren Reihen, die gefährlich sind. Aber wir wollen die drei Punkte mitnehmen“, gibt sich Visar Bacaliu kämpferisch.