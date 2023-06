Play-off: Kirchschlag oder Gutenbrunn

Die Konstellation von Gebietsliga Nordwest/Waldviertel über die 1. Klasse Waldviertel bis in die 2. Klassen macht es möglich: Weil es mit nur einem Aufsteiger in der 1. Klasse Waldviertel zu wenige Vereine geben würde, darf sich der Zweitplatzierte der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau Chancen auf den Aufstieg ausrechnen. Denn der Vizemeister kommt in ein Aufstiegsplay-off mit jenem der 2. Klasse Waldviertel Zentral - mehr dazu hier. Und deshalb ist trotz des längst abgefahrenen Albrechtsberger Meisterzugs noch gehörig Spannung drin am letzten Wochenende der Meisterschaft.

Die besseren Karten hat Kirchschlag mit einem Punkt mehr als Gutenbrunn. Beide müssen nun noch zweimal ran. Bereits am Donnerstag - Anpfiff ist um 20 Uhr - stehen sich Kirchschlag und Weiten gegenüber. Kirchschlags Sektionsleiter Manfred Führer bläst zum Angriff: "Es ist schwer zu sagen, wer gegen Weiten am Donnerstag zur Verfügung steht. Wir spielen auf Sieg, ein X wäre uns zu wenig." Auch Weiten muss sich noch einmal zu einem Doppeltanz bemühen. Nach Kirchschlag wartet am Sonntag noch das Derby am Jauerling. Für Spielertrainer Visar Bacaliu nochmals ein hartes Stück Arbeit: „Aber wir wollen einen guten Saisonabschluss liefern.“ Kirchschlag ist dann am Samstag bei der SG Sallingberg/Ottenschlag zu Gast.

Gutenbrunn empfängt zuerst am Freitag Leiben, am Sonntag wird dann die regenbedingt nach 33 Minuten bei 0:0 abgebrochene Partie in Droß fertiggespielt. "Ich gehe von zwei Siegen aus, und wenn wir am Ende Zweiter sind, nehmen wir den Kampf auch an“, sagt Wolfgang Pecksteiner, Obmann des ASV Gutenbrunn. Auf einen perfekten Saisonabschluss hofft aber auch Leibens Rene Hollnsteiner bei der Auswärtspartie. „Wir wollen zumindest in den Top-Vier bleiben“, sagt Hollnsteiner, der bereits auf die neue Saison blickt: „Ein Wort um den Titel wollen wir wieder mitreden.“

Pöggstall will trotz möglichen Ausfalls drei Punkte

Für Droß gibt es am Wochenende ebenfalls gleich zwei Spiele zu absolvieren. Bevor es am Sonntag gegen Gutenbrunn geht, gastiert die Mantler-Elf am Freitag in Pöggstall. Bei Pöggstall steht ein Fragezeichen hinter Legionär Erik Cikos. Der Winterneuzugang verletzte sich bei der letzten Partie am Knie. „Er wird uns aber auch im Sommer verlassen. Daher rechnen wir nicht mit einem Einsatz“, sagte Pöggstalls Sportlicher Leiter Martin Aigner. Drei Punkte sollen es am Ende aber dennoch werden. „Auch wenn unsere Kaderdecke nicht groß ist“, gesteht Aigner.

Nach dem ersten Sieg in der Rückrunde gegen Jauerling empfängt Lichtenau am Freitag unter Flutlicht den Tabellenfünften aus Martinsberg. „Die Burschen haben sich den Sieg mehr als verdient gehabt. Hoffentlich können wir daran anschließen“, gibt Lichtenau-Trainer Reinhard Lechner die Marschroute vor. Und Martinsbergs Obmann Jan Fragner zeigt sich gewarnt: "Gegen die Hinteren tun wir uns immer schwer, ich weiß nicht warum, daher kann ich schwer Punkte einplanen. Aber es ist das letzte Spiel, wir wollen uns ordentlich verabschieden und in der Tabelle vorne bleiben."

Die letzten Spiele:

Donnerstag, 20 Uhr: Kirchschlag/W. - Weiten.

Freitag, 20 Uhr: Gutenbrunn - Leiben, Lichtenau - Martinsberg, Pöggstall - Droß.

Samstag, 18.30 Uhr: Sallingberg/Ottenschlag - Kirchschlag/W.

Sonntag, 17 Uhr: Droß - Gutenbrunn; 17.30 Uhr: Jauerling - Weiten.