Pöggstall bittet Kirchschlag zum Derby

Nachbarschaftsduell und Spitzenspiel zugleich: Für das Derby zwischen Pöggstall und Kirchschlag am Samstag ist alles angerichtet - Anpfiff ist um19.30 Uhr. Beide Teams haben aus den bisherigen zwei Runden das Maximum herausgeholt. Pöggstalls Neo-Trainer Norbert Aigner erwartet eine spannende Partie, stellt aber klar: „Wir sind immer auf einen Sieg aus.“ Dafür wollen die Pöggstaller noch an der Chancenauswertung feilen - diese ließ beim 2:1-Sieg bei Stein zuletzt zu wünschen übrig. Für Kirchschlag ist es das nächste Derby nach dem klaren 4:0-Erfolg über Martinsberg. Sektionsleiter Manfred Führer zeigt sich optimistisch: „Da gibt’s nur eins: Vollgas!“

Tabellenführer Weiten empfängt nach dem 4:0-Kantersieg in Krumau nun am Freitag um 20 Uhr Stein. Trainer Visar Bacaliu erwartet einen ersten Prüfstein: „Sie versuchen, alles spielerisch zu lösen. Das kann uns entgegenkommen. Aber Stein ist eine gefährliche Mannschaft, die an einem guten Tag jedes Team in der Liga schlagen kann.“ Stein musste sich nach dem Sieg im ersten Spiel gegen Martinsberg gegen Pöggstall knapp mit 1:2 geschlagen geben. "Das war eindeutig ein Selbstfaller von uns. Wir haben über 90 Minuten lang etwas nervös gewirkt und sind nicht kompakt genug gestanden. Das Problem war der letzte Pass und die Chancenauswertung. Trotzdem können wir aus diesem Spiel einiges lernen und viel Positives nach Weiten am Freitag mitnehmen", gibt Trainer Robert Leutgeb die Marschroute vor.

Jauerling wieder am Zug

Jauerling ist nach dem spielfreien Wochenende zurück im Meisterschaftsgeschehen. Die Maria Laacher hatten zuletzt zu Mariä Himmelfahrt einen 4:0-Heimsieg über Gutenbrunn gefeiert. Am frühen Freitagabend - Ankick ist um 17.15 Uhr - ist der SV Jauerling beim zweiten Kremser-SC-Team zu Gast. „Sie sind auf jeden Fall eine Wundertüte. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt“, sagt Trainer Christopher Raith. Während die zweite Garde des Kremser Sportclubs in der ersten Runde gegen Emmersdorf noch den Kürzeren zog, setzte sich die Mannschaft von Trainer Günther Mayer im Derby gegen Droß eindrucksvoll mit 3:0 durch. "Wir haben gegen Droß das komplette Spiel dominiert und die Mannschaft hat eine super Leistung gezeigt. Dort wollen wir gegen Jauerling anschließen", hofft Mayer auf den ersten Heimsieg im Sepp Doll Stadion in dieser Saison.

Für Gutenbrunn geht's ebenso wie für Jauerling am Freitag um 20 Uhr wieder los - im Heimspiel gegen Leiben. Für Leibens Trainer Oliver Cepera gibt's nur eine Devise: „Ich will jedes Spiel gewinnen, also wollen wir auch die drei Punkte aus Gutenbrunn mitnehmen.“

Das letzte Spiel am Freitag um 20.30 Uhr ist ein Derby: Lichtenau empfängt den Tabellenletzten aus Krumau; beide Teams konnten in dieser Saison noch nicht anschreiben. "Nach zwei 1:4-Niederlagen in Folge wollen wir gegen Krumau unbedingt gewinnen", erzählt Lichtenau-Trainer Reinhard Lechner. Sein Trainerkollege Adolf Höllerer rechnet mit einem engen Spiel.

Droß: Mantler hofft auf die Wende

Zwei Partien warten am Sonntag, Anpfiff ist jeweils um 17 Uhr. Die Droßer rund um Trainer Michael Mantler wollen gegen den noch punktelosen Tabellendreizehnten SG Sallingberg/Ottenschlag ihren ersten Sieg einfahren. "Wir hatten gegen den KSC 90 Minuten lang keinen Zugriff, die aktuell lange Verletztenliste entschuldigt das auch nicht. Gegen Sallingberg/Ottenschlag muss wieder mehr kommen von meiner Mannschaft", hofft Mantler auf die Wende.

Parallel empfangen die noch punktelosen Martinsberger den Tabellenzweiten Emmersdorf. In Martinsberg hofft man auf die Rückkehr einiger Spieler, um Emmersdorf das Leben schwer zu machen. Die Emmersdorfer mit Trainer Martin Hamerschmidt wollen den nächsten vollen Erfolg: „Wir werden natürlich auf Sieg spielen da oben.“