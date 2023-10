Pöggstall gegen Leiben: Alles bereit für den Schlager der Runde

Spitzenspiel, Derby, Wiedersehen: Am Samstag um 15 Uhr wird es richtig heiß mit dem Duell zwischen Pöggstall und Leiben.

Ein kurzer Rückblick. Pöggstall hat zuletzt mit dem klaren 5:0-Sieg in Martinsberg die richtige Antwort auf das Unentschieden gegen Sallingberg/Ottenschlag gegeben. „Es war wieder eine gute Leistung von uns und wir haben uns noch mehr Torchancen erarbeitet. Die Reaktion war richtig“, erklärte Pöggstall-Trainer Norbert Aigner. Auch Leiben hat beim 3:1-Sieg gegen Emmersdorf abgeliefert.

Nun wartet das Schlagerduell zwischen dem Tabellenführer und dem ersten Verfolger. Und es ist auch ein besonderes Duell für Pöggstall-Coach Norbert Aigner: Dieser trainierte in der Vorsaison noch Leiben. Trotz der Tabellenführung bleibt Aigner bescheiden: „Leiben ist für mich der Favorit. Ich kenne die Mannschaft und sie war auch schon im Vorjahr spielerisch sehr stark. Aber wir werden mit voller Leidenschaft spielen.“

Der Respekt vor Pöggstall ist auch bei Aigners Gegenüber Oliver Cepera gegeben. Doch auch der Leiben-Trainer hat nur eine Devise am Samstag: „Na klar wollen wir die drei Punkte mitnehmen.“

Weiten und Martinsberg eröffen den Spieltag

Die einzige Freitagspartie der elften Runde steigt zwischen Weiten und Martinsberg. Nach der bitteren 2:4-Auswärtsniederlage von Weiten in Sallingberg erwartet sich Trainer Visar Bacaliu eine Reaktion seiner Mannschaft. Gegen Martinsberg müssen wieder drei Punkte her. „Da gibt es keine Diskussion“, erklärte Bacaliu. Martinsberg ist weiterhin weit weg von seiner Form und musste sich zuletzt Pöggstall 0:5 geschlagen geben. Obmann Jan Fragner will nun Punkte aus Weiten mitnehmen. „Wir hoffen auf eine Überraschung.“ Anpfiff in Weiten ist um 20 Uhr.

Die SG Sallingberg/Ottenschlag wiederum hat in den vergangenen Wochen in der Tabelle einigen Boden gutgemacht und strotzt vor dem Spiel am Samstagabend (19 Uhr) bei Tabellennachbar Lichtenau vor Optimismus. „Wir werden wieder voll Gas geben“, sagt Trainer Patrick Öhlzelt. Lichtenau konnte zuletzt gegen den KSC II vor allem in der ersten Hälfte überzeugen und einen Punkt aus Krems mitnehmen. „Wir haben gegen die starke Offensive von Krems gut verteidigt. Am Samstag soll das wieder ähnlich gut funktionieren", hofft Trainer Reinhard Lechner auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen

Eine halbe Stunde später stehen sich am Samstag zwei weitere Tabellennachbarn gegenüber: Kirchschlag und Jauerling. Für die Gastgeber läuft es derzeit überhaupt nicht: Kirchschlag blickt auf vier Wochen ohne Sieg und vier Wochen ohne Torerfolg zurück. Bei den Jauerlingern zeigt die Formekurve dagegen nach oben, am vergangenen Wochenende hat die Elf von Trainer Christopher Raith Stein mit 5:0 besiegt. „Wenn wir so auftreten wie gegen Stein, wird es ziemlich sicher sehr gut laufen. Es liegt an uns, wie wir das gestalten“, blickt Raith voraus.

Stein will beim Heimspiel am Samstag gegen Gutenbrunn wieder zurück in die Spur finden. Doch das wird nicht einfach werden: Gutenbrunn feierte zuletzt jeweils einen Kantersieg gegen Lichtenau und Krumau. So sehr der ASV derzeit auch in Torlaune ist, Obmann Wolfgang Pecksteiner bleibt auf dem Boden: „So hoch wird es nicht ausgehen, wir wollen aber trotzdem gewinnen.“

Schweres Los für Krumau

Alles andere als leicht wird es auch für Krumau: Das noch sieglose Schlusslicht muss am Sonntag daheim gegen den Tabellendritten Krems II ran. Krumaus Coach Adolf Höllerer hofft auf die Rückkehr einiger Leistungsträger: „Mit dem vorhandenen Personal ist für uns im Moment einfach nicht mehr drinnen. Da kann ich meiner Mannschaft nicht einmal einen Vorwurf machen."

Die zweite Sonntagspartie des kommenden Wochenendes steigt zwischen Emmersdorf und Droß - und damit ebenfalls zwischen zwei Tabellennachbarn. Droß hat am jüngsten Spieltag gegen Kirchschlag einen souveränen 3:0-Heimsieg gefeiert. Nun will die Mantler-Elf das nächste Erfolgserlebnis. „Auf die Leistung gegen Kirchschlag können wir auf jeden Fall aufbauen. Emmersdorf ist aber ein unangenehmer Gegner", erzählt Coach Mantler. Die ersatzgeschwächten Gastgeber stemmten sich zuletzt gegen Leiben, verloren das Derby aber doch 1:3. Gegen Droß sollen drei Punkte her, sagt Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt: „Daheim müssen wir schauen, dass wir gewinnen. Wir haben uns gefangen in den letzten Wochen, von Spiel zu Spiel ist es besser gegangen. Wir werden daheim auf Sieg spielen.“