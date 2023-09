Pöggstall und Kirchschlag „eineinhalb“ Mal gefordert

Mit einer knappen 1:0-Führung gehen die noch makellosen Pöggstaller heute Abend in die Partie gegen Kirchschlag: Um 20 Uhr werden die zweiten 45 Minuten der abgebrochenen Drittrundenpartie angepfiffen. Nur zwei Tage später folgt für Pöggstall, das am vergangenen Wochenende Droß 4:0 geschlagen hat, das Derby gegen Jauerling. Probleme wegen Überbelastung sieht Trainer Norbert Aigner nicht: „45 Minuten sollten ein intensiveres Training darstellen. Ich denke nicht, dass wir dadurch körperliche Schwierigkeiten bekommen.“

Bei Kirchschlag hat zuletzt Manuel Müller das Trainerzepter von Philipp Dazinger übernommen - und der USV hat gleich einen 2:0-Sieg bei Lichtenau gefeiert. Nach der Partie in Pöggstall sollen am Sonntag daheim gegen Schlusslicht Krumau die nächsten drei Punkte her.

Die Jauerlinger konnten zuletzt einen „Dreier“ aus Martinsberg mitnehmen. Und am Samstag gegen Pöggstall rechnet sich Trainer Christopher Raith ebenfalls etwas aus: „Ich erwarte eine starke Mannschaft, die den Sieg will. Dabei kommt ein Gegner, der auch spielen will und nicht nur unser Spiel zerstören will. Da tun wir uns leichter. Und wir haben die Qualität, damit wir da bestehen können. Es wird sicher eine spannende Partie.“

Krumau ging zuletzt im Derby gegen Stein trotz früher Führung als Verlierer vom Platz. Für das Team von Adolf Höllerer wird das Spiel in Kirchschlag die nächste schwierige Aufgabe: "Wir haben gegen Stein unsere Leistung, die wir zum Teil schon gezeigt haben, nicht abrufen können. In Kirchschlag müssen wir das wieder besser machen."

Qual der Wahl für KSC-II-Coach Mayer

Für die zweite Mannschaft des Kremser Sportclubs läuft es im Moment wie geschmiert. Die Truppe von Trainer Günther Mayer konnte zuletzt vier Siege in Folge feiern und liegt im Moment schon auf dem dritten Tabellenplatz. Am Freitag gastiert die Spielgemeinschaft Sallingberg/Ottenschlag im Sepp-Doll-Stadion, wo die Mayer-Elf aufgrund der letzten Ergebnisse als Favorit ins Spiel geht. "Die Jungs machen es mir mit ihren guten Leistungen aktuell sehr schwer, wen ich mitnehme und wen nicht", erzählt Coach Mayer.

Zum Derby und Duell der Tabellennachbarn kommt es am Freitag zwischen Gutenbrunn und Martinsberg. Gutenbrunn hatte zuletzt gegen Sallingberg/Ottenschlag das Nachsehen, Martinsberg gegen Jauerling. Beide Teams konnten bisher nur vier Punkte holen.

Nach der klaren 0:4 Niederlage in Pöggstall will Droß am Sonntag beim Heimspiel gegen Weiten zurück in die Spur finden. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer wird dies jedoch eine Mammutaufgabe für die Mannschaft von Übungsleiter Michael Mantler. "Sie stehen nicht umsonst ganz oben, das wird ganz schwierig für uns werden", sagt der Trainer. Bei Weiten soll der Erfolgslauf nach dem 5:1-Derbysieg über Emmersdorf fortgesetzt werden. Einziges Manko: Der Fünfach-Torschütze gegen Emmersdorf, Miroslav Kralovic, steht den Gästen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. „Er ist wirklich in einer Top-Form“, gesteht Spielertrainer Visar Bacaliu.

Emmersdorf und Lichtenau wollen Erfolgserlebnis

Emmersdorf wiederum empfängt den Tabellenvorletzten Lichtenau. Bei der 1:5-Niederlage in Weiten mussten die Emmersdorfer ohne fünf Stammspieler auskommen: Alexander Scherer (gesperrt), Karl Brantner und Simon Höllerschmid (beide beruflich), Michal Jilek (angeschlagen) und Langzeitausfall Bronislav Salek. Scherer und Brantner werden nun wieder mit dabei sein. „Wir werden wieder alles probieren. Ich bin überzeugt davon, dass die Burschen alles geben werden“, erhofft sich Trainer Martin Hamerschmidt einen Punktezuwachs. Chancen rechnet sich aber auch Lichtenaus Coach Reinhard Lechner aus: "Wir haben gegen Kirchschlag über weite Strecken gut mitgehalten und leider unsere Chancen nicht verwertet. Ich hoffe, wir können an die Leistung in Emmersdorf anknüpfen."

Das letzte Spiel der sechsten Runde findet am Sonntag um 18 Uhr statt, wenn Leiben zu Hause auf Stein trifft. Mit zehn Punkten ist der Traditionsverein Stein gut in die Saison gestartet. Gegen den Tabellennachbarn erwartet sich Trainer Robert Leutgeb einen Gegner auf Augenhöhe: "Wir haben gegen Krumau, obwohl die Leistung nicht so gut war, noch einmal nachsetzen können. In Leiben müssen wir aber wieder unsere Leistung abrufen, damit wir dort was mitnehmen können." Leiben-Trainer Oliver Cepera will nach der 1:3-Niederlage gegen den Kremser SC II wieder in die Erfolgsspur. „Es ist klar: Wenn wir zu Hause spielen, wollen wir unbedingt die drei Punkte“, sagt Cepera.