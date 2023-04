Spannung vorm Spitzenspiel

Werbung

Bleibt die Meisterschaft spannend oder fällt die Vorentscheidung? Diese Frage wird das Spitzenduo Kirchschlag und Albrechtsberg im direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend beantworten.

Albrechtsberg thront auf der Tabellenspitze, mit sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Kirchschlag - noch dazu bei einem Spiel weniger. Ein Auswärtssieg der Elf von Trainer Jochen Markel würde bereits einen Polster von neun Zählern bedeuten, umgekehrt könnte Kirchschlag mit einem Sieg vor heimischer Kulisse auf drei Punkte an den Leader herankommen.

„Mit einem Sieg würde es schon sehr gut ausschauen für uns“

Christian Strasser, Sektionsleiter bei Albrechtsberg, sieht sein Team im Vorteil: „Mit einem Sieg würde es schon sehr gut ausschauen für uns. Kirchschlag steht ganz klar unter Zugwang. Auch ein Unentschieden wäre für uns in Ordnung.“

Während der Tabellenführer am vergangenen Wochenende spielfrei war, musste sich Kirchschlag in Emmersdorf mit einem 3:3-Unentschieden begnügen. „Wir haben phasenweise noch unsere Probleme, aber es wird besser“, ist Kirchschlags Sektionsleiter Manfred Führer optimistisch. Bei seinem Team sollte alles mit an Bord sein - auch wenn der eine oder andere Spieler leichte Blessuren hat.

Bei Albrechtsberg fällt Andreas Jager mit einem neuerlichen Kreuzbandriss lange aus. Dazu wird Spielmacher Jakub Kuznik noch nicht fit genug sein nach seiner Operation im November.

Doppelte Standortbestimmung für Jauerling

Warten hat es bisher für den SV Jauerling geheißen: Nachdem die Maria Laacher in der ersten Runde des Frühjahrs spielfrei waren, musste die Partie in Gutenbrunn witterungsbedingt abgesagt werden. Dafür geht‘s jetzt gleich mit einer Doppelrunde los: Das Derby daheim gegen Pöggstall wurde auf Samstag, 16 Uhr vorverschoben, am Montag steigt dann die Partie in Gutenbrunn. „Die beiden Spiele werden gleich ein Gradmesser, aber wir sind guter Dinge“, sagt Trainer Christopher Raith. Fabian Kamleitner wird wegen einer Knöchelverletzung fehlen.

Pöggstall möchte nach dem 4:1-Derbyerfolg über Weiten am liebsten nachlegen. Dabei wird Pascal Neuzil fehlen: Er sah im Derby die fünfte Gelbe Karte. „Sein Ausfall schmerzt natürlich. Aber vielleicht haben wir den Vorteil, dass Jauerling auch diese Woche noch kein Meisterschaftsspiel hatte“, erklärt Pöggstall-Sektionsleiter Martin Aigner.

Bei den Gutenbrunnern werden Rene Pecksteiner und Florian Schnelzer gepserrt fehlen.

Nichts zu verlieren im Derby

Der Tabellenvierte Droß trifft nach der 0:4-Pleite bei der SG Sallingberg/Ottenschlag im Derby auf das Tabellenschlusslicht Krumau. Dort will die Truppe von Michael Mantler ihren ersten Sieg in der Rückrunde einfahren. Krumau hingegen konnte gegen Martinsberg mit einem 0:0 überraschen und wird auch in Droß befreit aufspielen: „Wir haben auch dort wieder nichts zu verlieren. Vielleicht können wir einmal unsere Chancen nutzen und dann überraschen", gibt Krumau-Trainer Adolf Höllerer die Marschroute vor. Adam Hilek darf Gelb-gesperrt nicht auflaufen.

Geht das Wellental der Gefühle bei Weiten weiter, dann sollte gegen Lichtenau wieder ein Sieg eingefahren werden. So sieht es auch Spielertrainer Visar Bacaliu: „Wir wollen die drei Punkte. Vor allem in einem Heimspiel.“ Auch die Kadersituation dürfte sich bei Weiten immer mehr entspannen und Bacaliu sollte aus dem vollen Schöpfen können. Lichtenau remisierte zuletzt gegen Leiben. „Wir sind bis jetzt noch ungeschlagen in der Rückrunde und das soll auch in Weiten so bleiben", blickt Trainer Reinhard Lechner voraus.

Leiben will unbedingt gewinnen

Leiben empfängt nach dem 1:1 nun Sallingberg/Ottenschlag. Für Trainer Norbert Aigner zählen nur drei Punkte. „Wir müssen gewinnen“, bekräftigt Aigner, der aber auf die mit Gelb gesperrten Rene Hollnsteiner und Marco Baiireder in der Verteidigung verzichten muss. „Dann rücken eben andere junge Spieler nach“, vertraut Norbert Aigner auf seine jungen Kaderspieler. Bei den Gästen wird Ali Celik Rot-gesperrt fehlen.

Emmersdorf will nach dem überraschenden 3:3 gegen Kirchschlag auch bei Martinsberg anschreiben. „Es wird wieder eine schwere Partie, wir müssen genauso aggressiv hineingehen wie in die letzten beiden Spiele. Wenn die Mannschaft wieder dieselbe Mentalität hineinbringt, werden wir wahrscheinlich punkten. Und wir wollen natürlich punkten“, sagt Emmersdorf Trainer Martin Hamerschmidt. Bei Martinsberg wird Jakob Plieweis gesperrt nicht mit von der Partie sein.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Kirchschlag/Waldv. - Albrechtsberg (Marchsteiner), Leiben - SG Sallingberg/Ottenschlag (K. Özkan).

Samstag, 16 Uhr: Jauerling - Pöggstall; 16.30 Uhr: Droß - Krumau (Palgetshofer), Martinsberg - Emmersdorf (S. Mayer); 19 Uhr: Weiten - Lichtenau (H. Katterbauer).

Montag, 10.4., 16.30 Uhr: Gutenbrunn - Jauerling.