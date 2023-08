Top-Derby lädt zum Auftakt auf den Jauerling

Leiben hat schon vergangene Saison um die Topplätze mitgespielt, Jauerling will diese Saison unter die besten Drei und am Freitagabend stehen sich die beiden Lokalrivalen gegenüber: Um 17.30 Uhr empfängt der SV Jauerling in Maria Laach den SV Leiben.

In der abgelaufenen Meisterschaft sind die Jauerlinger hinter den Erwartungen geblieben. Vor allem Verletzungen waren ein Hemmschuh. Nun sind Fabian Kamleitner und Co. wieder fit - und Jauerling hat sich verstärkt: mit der 1.-Klasse-West/Mitte-Torfabrik Markus Gruber und Elvis Dirvaru vom ASK Loosdorf. Trainer Christopher Raith betont, dass noch einige Abläufe gefestigt werden müssen, freut sich aber bereits auf den Auftakt: „Ich glaube, es wird ein Duell auf Augenhöhe. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen – es ist angerichtet.“

Leibens Vorteil ist, dass die eingespielte Mannschaft zusammengeblieben ist - und mit Daniel Heher gibt's eine zusätzliche Option fürs Mittelfeld. Trainer Oliver Cepera, der im Sommer das Ruder übernommen hat, weiß, dass seine Mannschaft selbstbewusst ins Derby am Jauerling gehen wird: „Es ist eine Two-Man-Show von Dirvaru und Gruber. Diese müssen wir in den Griff bekommen. Aber wir sind mannschaftlich sicher besser besetzt. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen.“

Debüt für Kremser SC II

Bereits eine Viertelstunde früher, um 17.15 Uhr, erfolgt der Anpfiff in Krems, wenn der neu eingegliederte Kremser SC II den SCU Emmersdorf zu sich bittet. Die zweite Mannschaft des Regionalligisten will im „Mittelfeld mitspielen“, wie Trainer Günter Mayer erklärt. Wer von der ersten Mannschaft „unten“ spielen wird, ist offen. Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt zeigt sich jedenfalls gewarnt: „Ich rechne mit einer jungen, schnellen, aggressiven Mannschaft. Es wird ein schwere Spiel für uns.“ Schwer auch deshalb, weil die Vorbereitung in Emmersdorf mit vielen Ausfällen nicht nach Wunsch verlaufen ist. „Momentan sind wir ein bisschen ein Überraschungsei – aber schauen wir mal“, sagt Hamerschmidt.

Mit Anpfiffzeit 20 Uhr folgen dann drei weitere Partien am Freitagabend. Zum einen empfägt Pöggstall das Schlusslicht der vergangenen Saison, Krumau. „Natürlich müssen da drei Punkte her. Aber unterschätzen dürfen wir Krumau auch nicht“, sagt Trainer Norbert Aigner. Der SV Krumau will diese Saison besser abschneiden. „Die Vorbereitung hat gepasst, an ein paar Dingen müssen wir aber noch feilen“, erzählt Trainer Adolf Höllerer. Zum anderen duellieren sich Titelkandidat Gutenbrunn und Droß sowie die SG Sallingberg/Ottenschlag und Kirchschlag.

Zwei Samstagspartien

Mit Martinsberg gegen Stein und Weiten gegen Lichtenau gibt's in der ersten Runde zwei Samstagspartien. Für Stein ist es ebenfalls das Debüt und dieses soll am besten gleich positiv verlaufen, denn am Ende der Saison will die Union zwischen Rang drei und sieben landen, wie Trainer Robert Leutgeb erklärt. Die Weitener um Trainer Visar Bacaliu peilen beim Auftakt gegen Lichtenau einen Sieg an. Lichtenaus Trainer Reinhard Lechner erwartet eine „Schnittpartie“.

Am Dienstag steigt dann gleich die vorgezogene Zweitrundenpartie zwischen den Titelaspiranten Jauerling und Gutenbrunn.