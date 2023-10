Verfolgerduell in Weiten

Wer bleibt an Tabellenführer Pöggstall dran? Um diese Frage dreht sich alles am Freitagabend: Um 20 Uhr empfangen die viertplatzierten Weitener Pögstalls ersten Verfolger Kremser SC II. Der KSC II ging zuletzt gegen Pöggstall das erste Mal nach sechs Siegen in Folge nicht als Gewinner vom Platz. "Wir haben gegen Pöggstall unsere Chancen leider nicht effizient genug genutzt. Hoffentlich gelingt uns das gegen Weiten wieder besser", gibt Trainer Günter Mayer die Marschroute vor. Weiten musste zuletzt eine bittere 3:4-Pleite in Gutenbrunn hinnehmen.

Weiter vorne mitspielen will auch Leiben, das aktuell zwischen Krems und Weiten auf Rang drei liegt und am vergangenen Wochenende Kirchschlag mit einer 4:0-Packung wieder nach Hause geschickt hat. Nun gastieren die Leibener beim Tabellevorletzten Martinsberg. Trainer Oliver Cepera erwartet sich von seiner Elf einen Sieg. „Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir gewinnen. Ohne Wenn und Aber“, stellte Cepera klar. Martinsberg hatte zuletzt gegen die SG Sallingberg/Ottenschlag das Nachsehen und wartet damit weiter auf den zweiten Saisonsieg. Anpfiff ist am Samstag um15.30 Uhr.

Krumau wieder besser aufgestellt

Für Tabellenschlusslicht Krumau steht nach der 0:7-Klatsche in Droß am Sonntag um 15.30 Uhr wieder ein Heimspiel auf dem Programm: Die Waldviertler treffen auf Jauerling, die sich am achten Spieltag zu Hause gegen Lichtenau mit 2:3 geschlagen geben mussten. Krumau-Trainer Adolf Höllerer hofft, dass er am Sonntag wieder aus dem Vollen schöpfen kann: "Gegen Droß haben wir mit dem letzten Aufgebot gespielt. Am Sonntag werden uns wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen." Die Jauerlinger wollen wieder ein Erfolgserlebnis, wie Trainer Christoper Raith erklärt: „Wenn wir so auftreten wie gegen Lichtenau, wird es schwierig, wenn wir so auftreten wie in den Partien davor, dann wird es für Krumau schwierig. Wir müssen schauen, dass wir Kontinuität hineinbringen.“

Für Droß geht's nach dem 7:0 gegen Krumau ins nächste Bezirksderby: Der Tabellenneunte reist mit breiter Brust nach Stein, die sich in der vergangenen Runde ebenfalls souverän mit 3:0 gegen Emmersdorf durchsetzten. "Gegen Krumau hätte es bereits zur Halbzeit 5:0 stehen müssen. Die Chancenauswertung muss am Sonntag definitiv besser werden, wenn wir aus Stein was mitnehmen wollen", weiß Droß-Trainer Michael Mantler. Losgeht's am Sonntag um 15.30 Uhr.

Sallingberg/Ottenschlag zu Gast beim Leader

Bei der SG Sallingberg/Ottenschlag glänzte beim Heimspiel gegen Martinsberg Trainer Patrick Öhlzelt in einem seiner seltenen Einsätze als Doppeltorschütze. In den Vordergrund stellt sich der Trainer aber nicht, ließ seine Aktionen im Spiel weitgehend unkommentiert. Er streicht die Teamleistung hervor: „Es war ein wichtiger, erkämpfter Sieg von uns!“ Ob Öhlzelt nächstes Spiel wieder ranmuss, ist unklar. Bei Tabellenführer Pöggstall am Samstag ab 16 Uhr hängen die Trauben jedenfalls hoch. Und die Pöggstaller sind nach dem ersten Punkteverlust heiß auf den nächsten „Dreier“: „Natürlich wollen wir gewinnen. Gegen Krems war es eine taktisch starke Leistung. Aber jetzt erwartet uns ein anderes Spiel“, sagt Pöggstall-Trainer Norbert Aigner.

Für Kirchschlag verläuft die Saison drunter und drüber: Einmal gewinnt man, dann verliert man wieder ein paar Spiele haushoch. Genau dieser Fall spielte sich letzten Samstag ab, als man 0:4 gegen Leiben verlor. In den letzten beiden Runden ließ man somit sieben Tore zu und konnte kein einziges erzielen. „Bei den vielen Spielen von uns, bei denen ich dabei war, habe ich so etwas noch nie gesehen“, zeigte sich Sektionsleiter Manfred Führer schockiert. Für das Heimspiel am Samstagabend (19.30 Uhr) gegen Emmersdorf erhofft er sich jedenfalls Besserung. Genauso verhält es sich bei Emmersdorf nach der 0:3-Pleite gegen Stein: „Wir müssen einfach die Fehler hinten abstellen. Wir spielen nicht schlecht, aber wir bekommen zu billige Tore. Wenn wir das abstellen, werden wir auch in Kirchschlag eine Chance haben“, blickt Emmersdorfs Trainer Martin Hamerschmidt voraus.

Abgeschlossen wird der neunte Spieltag mit dem Duell Lichtenau gegen Gutenbrunn. Mit einem Sieg könnte die Lechner-Elf auf den Tabellensiebten aufschließen. Coach Reinhard Lechner erwartet aber ein schwieriges Spiel für seine Mannschaft: "Gutenbrunn liegt noch etwas hinter den Erwartungen zurück. Sie waren aber nicht umsonst in der letzten Saison vorne dabei." Die Gutenbrunner feierten einen umkämpften Heimsieg gegen Weiten, obwohl die Gastgeber eigentlich schon 3:0 in Führung gelegen waren, wurde es letztlich ein 4:3. Jetzt wollen die heimstarken Gutennbrunner auch erstmals auswärts voll anschreiben.