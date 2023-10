Vorletzte Herbstrunde wartet mit Derbys auf

Zwei Runden noch bis zur Winterpause und der Kampf um die Winterkrone spitzt sich zu. Den Anspruch darauf erhebt natürlich allen voran Tabellenführer Pöggstall. Und der USC kann sich am Samstag im Derby gegen Weiten, Anpfiff ist um 15 Uhr, auch zum Herbstmeister küren: Bei einem Sieg und wenn Leiben und der Kremser SC II ihre Partien nicht gewinnen, ist Pöggstall die Winterkrone nicht mehr zu nehmen.

Nach dem späten Ausgleich gegen Leiben will Pöggstall-Trainer Norbert Aigner im nächsten Derby wieder voll punkten. „Obwohl wir natürlich wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird. Aber wir wollen das Beste herausholen und auf Platz eins überwintern“, sagt Aigner. Nach der Partie findet in Pöggstall noch dazu eine „Abrissparty“ statt, weil es aufgrund der Umbauarbeiten der Kabinen vorerst das letzte Heimspiel auf Pöggstaller Anlage sein wird. Weiten-Trainer Visar Bacaliu gibt sich noch nicht geschlagen. Zudem hofft er auf eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft gegenüber dem knappen 3:2-Sieg über Martinsberg: „Gegen starke Teams sind wir auch immer stärker aufgetreten. Alleine die Einstellung ist besser“, erklärt Bacaliu.

„Natürlich wollen wir am Jauerling gewinnen“

Auch in Maria Laach heißt es Derbytime am Wochenende: Der SV Jauerling empfängt den SCU Emmersdorf. Die Jauerlinger haben zuletzt in Kirchschlag zwar den dritten Sieg in Folge gefeiert, machten es aber spannender als notwendig. „Emmersdorf ist sicher ein Gegner, der einem wehtun kann“, warnt Trainer Christopher Raith speziell vor Michal Jilek. „Nichtsdestotrotz: Wenn wir in den Zweikämpfen präsent sind und unser Spiel aufziehen wie in den ersten 25 Minuten gegen Kirchschlag oder 90 Minuten gegen Stein (5:0; Anm.), dann müssen wir die drei Punkte holen – auch für unsere Fans“, sagt Raith.

Die Emmersdorfer hatten am vergangenen Wochenende daheim gegen Droß 2:4 das Nachsehen, inklusive zweier Eigentore. SCU-Trainer Martin Hamerschmidt hofft auf einen Sieg, um am Tabellenmittelfeld dranzubleiben: „Ein Derby hat wieder eigene Gesetze, ein Derby ist ein Derby. Wir müssen Stabilität hineinbringen. Natürlich wollen wir am Jauerling gewinnen.“ Anpfiff ist um 14 Uhr.

KSC II gegen Stein als Eröffnungsspiel

Der zwölfte Spieltag wird auch mit einem Derby eingeleitet: Um 17.15 Uhr stehen sich der Kremser SC II und der 1. FCU Stein gegenüber. Nur zwei Punkte trennen die beiden Tabellennachbarn. Der KSC konnte sich in einem kuriosen Spiel gegen Krumau am letzten Spieltag mit 6:0 durchsetzen, Stein besiegte die formstarken Gutenbrunner mit 3:1. "Nach dem Sieg gegen Gutenbrunn war ich sehr stolz auf die Mannschaft. Kämpferisch und läuferisch war das eine super Partie von uns. Hoffentlich können wir an die Leistung anschließen", gibt Stein-Trainer Robert Leutgeb die Marschroute vor.

Die zweite Freitagspartie ist ebenfalls ein Nachbarschaftsduell: Gutenbrunn empfängt um 20 Uhr Kirchschlag. Die Gutenbrunner hoffen nach der 1:3-Niederlage bei Stein auf einen Sieg, sind aber stark ersatzgeschwächt. „Schauen wir mal, wie es mit dem Lazarett weitergeht“, sagt Obmann Wolfgang Pecksteiner. Kirchschlag musste sich zuletzt Jauerling geschlagen geben.

Bei den Lichtenauern ist nach den letzten zwei Spielen gegen den KSC II und die Spielgemeinschaft Sallingberg/Ottenschlag, in denen die Mannschaft von Reinhard Lechner vier Punkte holte, ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Die blutjunge Truppe gastiert am Samstag beim Vorletzten aus Martinsberg. "Die letzten zwei Spiele waren wirklich gut von uns. Auch gegen Martinsberg ist für uns etwas drinnen", erzählt Lechner. Nach nun sieben Niederlagen in Folge - jüngst in Weiten - wollen aber auch die Martinsberger unbedingt anschreiben - und die Leistungen stimmen Obmann Jan Fragner zuversichtlich: „Wir müssen alle durchbeißen! Ich hoffe, dass die Mannschaft beim nächsten Mal ebenso hart kämpft!“

Sallingberg/Ottenschlag hofft auf Besserung

Zwei Nachzügler duellieren sich mit der SG Sallingberg/Ottenschlag auf Rang zwölf und Schlusslicht Krumau. Sallingberg/Ottenschlag kam bei Lichtenau 0:4 unter die Räder, nun soll eine Reaktion her. „Selbst verschuldete Tore, unsere Chancen haben wir nicht genützt und wir sind auch nicht gut in die Zweikämpfe reingegangen. Das muss besser werden“, sagt Trainer Patrick Öhlzelt. Bei Krumau werden Georg Müller und Legionär Adam Hilek nicht zum Einsatz kommen - beide haben einen Platzverweis beim 0:6 gegen den KSC II kassiert.

Die letzte Samstagspartie - Ankick ist um 17 Uhr - ist die Begegnung zwischen Leiben und Droß. Leiben glich am jüngsten Spieltag kurz vor Schluss noch im Derby bei Tabellenführer Pöggstall aus. Für Trainer Oliver Cepera zählt gegen Droß nur ein Sieg. „Wir wollen die Heimserie weiter ausbauen. Wenn wir in Normalform spielen, glaube ich auch, dass wir die drei Punkte machen werden“, sagt Cepera. Droß kommt mit Rückenwind aus dem 4:2-Sieg in Emmersdorf nach Leiben.